Đà Nẵng: Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng, công an vào cuộc điều tra

Chiều 26.12, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết Công an xã đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ nữ sinh lớp 8 trên địa bàn bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Trước đó, tối 25.12, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa liên tục hành hung. Trong khi nạn nhân gần như đứng "chịu trận" thì một số học sinh khác đứng xung quanh cổ vũ, cười đùa.

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận và hơn 500 lượt chia sẻ, khiến dư luận phẫn nộ.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh ban đầu, vụ việc đánh hội đồng nữ sinh xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 23.12 tại khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong (xã Quế Sơn). Nạn nhân là em H.G.H., học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong.

Theo báo cáo của nhà trường, có tổng cộng 8 học sinh tham gia hành vi bạo lực, trong đó 6 học sinh (học cùng lớp 8/1 với nạn nhân) và 2 học sinh ngoài trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Cụ thể, em L.N.T (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi một số học sinh đến khu vực Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Tại đây, sau lời qua tiếng lại, em T. đã tát vào mặt em H., sau đó các học sinh khác tiếp tục lao vào đánh. Hiện em H. đang được điều trị tại bệnh viện trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Ngay sau khi nắm thông tin, Ban giám hiệu Trường THCS Quế Phong đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân; đồng thời yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, làm việc với những em chứng kiến sự việc để phục vụ công tác xác minh. Nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc với Công an xã Quế Sơn và phối hợp xử lý theo quy định.

Dự kiến sáng mai 27.12, Ban giám hiệu nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng các học sinh liên quan vụ đánh hội đồng nữ sinh đến làm việc và có biện pháp xử lý phù hợp.