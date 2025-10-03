Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/10/2025 07:48 GMT+7

Người đàn ông hành hung và bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường gây xôn xao trên mạng xã hội đã bị công an tạm giữ hình sự.

Ngày 3.10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi, ngụ xã Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng khi hành hung và bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường.

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan công an

ẢNH: C.A

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn trong quá trình gửi và vận chuyển hàng bằng xe buýt nên Nguyễn Văn Hòa đã dùng dây thắt lưng và dép đánh ông N.K.B (48 tuổi, tài xế lái xe buýt tuyến Vinh - Tân Kỳ) ngay giữa đường.

Nguyễn Văn Hòa còn bắt ông B. quỳ xuống đường xin lỗi. Thấy ông B. bị hành hung, chị N.T.N (39 tuổi, nhân viên phụ xe buýt) đã xuống can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường- Ảnh 2.

Tài xế N.K.B bị bắt quỳ giữa đường xin lỗi sau khi bị đánh bằng dây thắt lưng

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Tài xế xe buýt bị hành hung, phải quỳ giữa đường

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một tài xế xe buýt bị một người đàn ông hành hung và bắt quỳ giữa đường. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ vì hành vi bạo lực của người đàn ông này.

Thông tin với báo chí, đại diện hãng xe buýt Thạch Thành cho biết sự việc xảy ra vào chiều 1.10. Một hành khách gửi 2 kiện hàng từ TP.Vinh (cũ) đi xã Tân Kỳ. Khi nhân viên nhà xe liên hệ người nhận hàng, người này trả lời không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí.

Khi xe đến điểm hẹn, người đàn ông (là Nguyễn Văn Hòa) leo lên xe, tấn công tài xế N.K.B. Dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng Hòa sau đó vẫn kéo tài xế xuống đường, rút thắt lưng đánh liên tiếp và bắt ông N.K.B quỳ xuống đường.

Khám phá thêm chủ đề

tài xế xe buýt bắt quỳ Nghệ An tạm giữ hình sự hành hung Nguyễn Văn Hòa
