Tài xế xe buýt bị hành hung, phải quỳ giữa đường

Ngày 2.10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video do một người dân dùng điện thoại ghi lại hình ảnh một người đàn ông ở bị một người đàn ông khác đánh, phải quỳ giữa đường.

Một lãnh đạo xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) xác nhận, vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã này và cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính người đàn ông có hành vi đánh người và đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Tài xế xe buýt qùy giữa đường để van xin ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Hình ảnh từ video mà người dân ghi lại cho thấy, người đàn ông đang đứng dùng vật giống dây thắt lưng đánh một người đàn ông đang hoảng sợ quỳ dưới đường. Mặc dù nạn nhân đã quỳ xuống đường, van xin nhưng vẫn bị người này đánh liên tiếp.

Đoạn video được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ với hành vi bạo lực và mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc để xử lý nghiêm.

Đại diện hãng xe buýt Thạch Thành ở P.Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, xác nhận nạn nhân trong clip bị đánh và phải quỳ là ông B., tài xế của hãng xe này.

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13 giờ 15 ngày 1.10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ TP.Vinh (cũ) đi xã Tân Kỳ. Khi nhân viên nhà xe liên hệ, người này trả lời không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí.

Khi xe đến nơi, người đàn ông bất ngờ lao lên xe tấn công ông B. Dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng không thành. Người đàn ông này này sau đó kéo ông B. xuống đường, rút thắt lưng đánh liên tiếp, buộc ông B. phải quỳ xuống đường van xin.

Ông B. đã được công ty cho nghỉ để đi kiểm tra sức khỏe. Vụ việc đã được công ty trình báo cơ quan chức năng và đề nghị điều tra, làm rõ.