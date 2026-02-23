Đón tết trên yên xe: Cặp đôi 9X phượt xuyên Việt từ Bắc vào Nam, check-in Kim Mã 4.0

Đón giao thừa giữa đất trời Hà Nội

Thay vì chọn tết sum họp ở quê nhà như thường lệ, vợ chồng chị Huỳnh Thị Thơ (28 tuổi, quê TP.HCM) đã chọn một cách đón tết rất khác. Họ nổ máy mô tô, bắt đầu hành trình phượt xuyên Việt ngay thời khắc giao thừa xuân Bính Ngọ.

Với cặp đôi 9X, năm mới là thời khắc chuyển giao, cũng là lúc bắt đầu chuyến đi của đam mê, của tuổi trẻ và rong ruổi trên những cung đường rực rỡ sắc xuân.

Chị Huỳnh Thị Thơ (28 tuổi, quê TP.HCM) cùng chồng thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đáng nhớ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Thơ cho biết, vợ chồng chị ra Hà Nội trước tết để đón giao thừa, rồi từ đó chính thức khởi hành hành trình Bắc - Nam bằng mô tô.

"Đây là lần thứ 3 mình phượt xuyên Việt trong 10 năm theo đuổi đam mê nhưng là lần đáng nhớ nhất vì chọn đi đúng dịp tết. Cảm giác rất đặc biệt khi được đón năm mới ở một nơi xa nhà rồi rong ruổi trên những cung đường đầu xuân”, chị Thơ chia sẻ.

Sau thời khắc chuyển giao năm mới tại Hà Nội, vợ chồng chị bắt đầu hành trình dài ngày, băng qua nhiều tỉnh thành, bản làng từ Bắc vào Nam.

Với cặp đôi 9X, mỗi điểm dừng chân là một lát cắt mùa xuân rất khác nhau.

"Đi đến đâu cũng thấy không khí tết ngập tràn. Đường phố, làng quê đều được trang hoàng rực rỡ. Ở đâu cũng có linh vật ngựa đại diện cho năm mới Bính Ngọ. Thật sự đất nước mình quá đẹp, mà vào dịp tết lại càng rực rỡ hơn rất nhiều”, chị Thơ háo hức.

Cặp đôi 9X check-in cùng linh vật ngựa Kim Mã 4.0 tại chân cầu Rồng (TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Trong dòng người du xuân nhộn nhịp, 2 phượt thủ hào hứng check-in cùng linh vật ngựa Kim Mã 4.0 ở TP.Đà Nẵng đang “gây sốt” mạng xã hội.

Nhận xét về linh vật năm nay của TP.Đà Nẵng, chị Thơ không giấu được sự thích thú: “Phải nói là quá đẹp, rất xuất sắc. Mình đi từ Hà Nội vào đến miền Trung, thấy linh vật ở nhiều nơi đều ấn tượng nhưng ngựa ở thành phố đáng sống thực sự nổi bật, sắc sảo và có hồn”.

Theo kế hoạch, vợ chồng chị Thơ sẽ ở lại TP.Đà Nẵng vài ngày, nghỉ ngơi tại một khách sạn gần biển, dạo phố đêm, khám phá ẩm thực và tham quan Bà Nà Hills trước khi tiếp tục hành trình vào Nam.

Người dân và du khách mê mẩn những linh vật ngựa ở đường hoa phía tây cầu Rồng (TP.Đà Nẵng)

Tự hào chụp ảnh dưới cột cờ Ngọ Môn ngày tết

Một trong những khoảnh khắc khiến chị Thơ xúc động và tự hào nhất là khi dừng chân tại TP.Huế vào mùng 3 tết, chụp ảnh dưới cột cờ Ngọ Môn.

"Đứng dưới cột cờ, giữa không khí linh thiêng đầu năm, mình cảm nhận rất rõ niềm tự hào dân tộc. Mỗi chuyến đi không chỉ là ngắm cảnh mà còn là hành trình hiểu hơn về lịch sử, văn hóa quê hương”, chị Thơ bày tỏ.

Đóa sen khổng lồ rực rỡ được kết từ 50.000 chậu hoa tại kinh thành Huế trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Thơ chia sẻ thêm, phượt không đơn thuần là dịch chuyển, mà là cách để sống trọn vẹn với tuổi trẻ. Sau 10 năm theo đuổi đam mê mô tô, 3 lần xuyên Việt, mỗi lần là một trải nghiệm khác biệt.

"Chuyến đi phượt xuyên tết này rất đặc biệt với tôi, cả 2 đã 'đón tết trên yên xe', để tiếng máy xe hòa cùng nhịp xuân đất nước", chị Thơ tâm sự.

Theo dự kiến, 2 vợ chồng sẽ về lại TP.HCM nghỉ ngơi trước khi quay lại công việc thường nhật.

“Đón giao thừa ở Hà Nội rồi chạy xuyên Việt vào Nam là một trải nghiệm không phải năm nào cũng có. Nhưng tuổi trẻ mà, nếu còn sức, còn đam mê thì cứ đi. Sau này nhìn lại, mình sẽ thấy thanh xuân của mình đã rực rỡ thế nào”, chị Thơ cười.

