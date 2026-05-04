Mua heo đất giống hệt để tráo lấy hàng chục triệu đồng, nữ nghi phạm sa lưới

Huy Đạt
04/05/2026 17:17 GMT+7

Chỉ trong chưa đầy 2 giờ truy xét, Công an xã Nông Sơn (thành phố Đà Nẵng) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tráo heo đất tinh vi lấy hàng chục triệu đồng.

Ngày 4.5, Công an xã Nông Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn tráo đổi heo đất xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 3.5, Công an xã Nông Sơn tiếp nhận tin báo của chị T.T.T.K (32 tuổi, ở thôn Phước Viên, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng) về việc trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo một con heo đất, bên trong chứa khoảng hơn 35 triệu đồng.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh, truy xét các manh mối liên quan. Chỉ sau chưa đầy 2 giờ, công an đã triệu tập nghi phạm M.T.T.N (36 tuổi, trú cùng thôn) để làm việc.

Nữ nghi phạm M.T.T.N tại cơ quan công an sau khi bị triệu tập, thừa nhận hành vi phạm tội

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, M.T.T.N đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, ngày 2.5, khi đến nhà chị Kiều, người này phát hiện trong phòng ngủ có một con heo đất nên nảy sinh ý định trộm cắp. Nghi phạm đã chụp lại hình ảnh, sau đó tìm mua một con heo đất giống hệt.

Công an xã Nông Sơn thu giữ số tiền 37 triệu đồng trả lại cho bị hại

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày (2.5), lợi dụng lúc gia đình chị Kiều vắng nhà, M.T.T.N đã lẻn vào nhà, tráo đổi heo đất rồi mang về đập lấy tiền. Công an xã Nông Sơn đã phối hợp các lực lượng liên quan khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm, thu giữ 37 triệu đồng cùng các tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

