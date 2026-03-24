Thiếu niên đột nhập trường học trộm heo đất chứa tiền ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
24/03/2026 15:25 GMT+7

Chỉ chưa đầy một giờ, Công an xã Bến Hiên (thành phố Đà Nẵng) đã làm rõ vụ thiếu niên 15 tuổi đột nhập trường học trộm heo đất, thu hồi tài sản trả lại nạn nhân.

Ngày 24.3, thông tin từ Công an xã Bến Hiên (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Thiếu niên 15 tuổi đột nhập trường học lấy trộm heo đất chứa tiền

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 23.3, Công an xã Bến Hiên tiếp nhận tin báo của một giáo viên về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một con heo đất, bên trong có khoảng 1,7 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và rà soát nghi phạm. Chỉ trong chưa đầy một giờ, công an đã xác định và triệu tập A.L.B (15 tuổi, trú xã Bến Hiên).

Tại cơ quan công an, A.L.B đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Theo xác minh, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu sự quản lý, giáo dục chặt chẽ từ gia đình nên nghi phạm này đã bồng bột thực hiện hành vi vi phạm.

Quá trình làm việc, Công an xã Bến Hiên đã kết hợp giữa răn đe và giáo dục, giúp đối tượng nhận thức rõ và tạo điều kiện để sửa chữa sai phạm. Tang vật vụ việc đã được thu hồi, trả lại cho nạn nhân.

Theo Công an xã Bến Hiên, việc nhanh chóng làm rõ vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, hiệu quả của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, xử lý vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Công an mật phục, phá nhóm trộm xe máy chuyên ra tay ban đêm ở Đà Nẵng

Công an mật phục, phá nhóm trộm xe máy chuyên ra tay ban đêm ở Đà Nẵng

Sau nhiều ngày mật phục, lần theo dấu vết, Công an phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) đã triệt phá nhóm trộm xe máy chuyên 'hành nghề' vào ban đêm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
