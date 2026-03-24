Thời sự

Công an mật phục, phá nhóm trộm xe máy chuyên ra tay ban đêm ở Đà Nẵng

Huy Đạt
24/03/2026 09:30 GMT+7

Sau nhiều ngày mật phục, lần theo dấu vết, Công an phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) đã triệt phá nhóm trộm xe máy chuyên 'hành nghề' vào ban đêm.

Sáng 24.3, Công an phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa điều tra, làm rõ nhóm nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn tinh vi, thu giữ 9 phương tiện là tang vật liên quan.

Các nghi phạm Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Quốc Vũ, Nguyễn Văn Tuấn (thứ 2, 3, 4 từ trái sang) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân về tình trạng mất trộm xe máy xảy ra liên tiếp trên địa bàn, Công an phường Hòa Khánh đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, mật phục và rà soát các đối tượng nghi vấn, công an thu thập đầy đủ chứng cứ, triệu tập Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Thị Bích Trâm (36 tuổi, trú phường Hải Châu, cùng thành phố Đà Nẵng) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, 2 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể, Tuấn và Trâm khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hòa Khánh và một số khu vực khác tại thành phố Đà Nẵng. Các nghi phạm thường lợi dụng đêm khuya, rạng sáng hoặc thời điểm người dân sơ hở, không khóa cổ xe cẩn thận để ra tay. Sau khi trộm được xe, nhóm này nhanh chóng tìm cách tiêu thụ nhằm tránh bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hòa Khánh tiếp tục làm rõ Nguyễn Quốc Vũ (32 tuổi, trú xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng) là người có hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Qua khám xét và truy xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 9 xe máy các loại, được xác định là tang vật của các vụ trộm.

Nhóm trộm thừa nhận thực hiện 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hiện Công an phường Hòa Khánh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các nghi phạm liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ các vụ việc có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

