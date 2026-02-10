Triệt phá 'công xưởng' sản xuất sơn nước Jotun giả, thu giữ 5 tấn hàng

Sáng 10.2, Công an TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước và bột trét tường mang nhãn hiệu Jotun giả với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, thu giữ hơn 5 tấn hàng giả cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Lê Thái Bình (thứ 2 từ phải sang) bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua phản ánh của người dân và một số đơn vị thi công xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu Jotun được chào bán với giá rất rẻ, thấp hơn giá phân phối của đại lý chính hãng, có dấu hiệu là hàng giả, kém chất lượng.

Tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng xác định Công ty TNHH đầu tư và thương mại Bảo Ngọc Global là đơn vị nổi lên trong việc chào bán số lượng lớn các sản phẩm nêu trên dù không phải là đại lý được Jotun ủy quyền phân phối.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Công an TP.Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 1225J để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty Bảo Ngọc Global do Lê Thái Bình (42 tuổi) và vợ là Mai Thị Thanh Sơn (42 tuổi, cùng trú TP.Đà Nẵng) làm chủ; Lê Thành Nhân (31 tuổi) là nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động vi phạm.

Các đối tượng này đặt mua vỏ thùng sơn, bao bì bột trét tường mang nhãn hiệu Jotun từ các tỉnh phía bắc, đưa về kho tập kết, dán tem truy xuất nguồn gốc giả; sau đó pha trộn sơn Jotun chính hãng với nhiều loại sơn khác theo tỷ lệ riêng, đổ vào thùng, đóng nắp, hoàn thiện sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Lê Thái Bình (bên phải) cùng vợ và nhân viên được xác định đã trực tiếp sản xuất sơn giả tung ra thị trường ẢNH: Đ.X

Ngày 9.2, Ban chuyên án triển khai đồng loạt 3 tổ công tác tiến hành kiểm tra, khám xét trụ sở, kho hàng và showroom của Công ty Bảo Ngọc Global; thu giữ hơn 5 tấn sơn nước, bột trét tường Jotun giả, cùng hàng nghìn vỏ thùng, tem nhãn, nguyên vật liệu và phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Dưới sự phối hợp, giám sát của Viện KSND khu vực 2 TP.Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thái Bình; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thanh Sơn và Lê Thành Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

