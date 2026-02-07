Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tạm giữ nghi phạm cho vay hơn 83 tỉ đồng với lãi suất 'cắt cổ'

Huy Đạt
Huy Đạt
07/02/2026 16:39 GMT+7

Cho vay hơn 83 tỉ đồng, thu lãi hơn 1,14 tỉ đồng thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng và hợp đồng mua bán nhà giả, nghi phạm ở Đà Nẵng vừa bị tạm giữ hình sự.

Ngày 7.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Mỹ (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tạm giữ nghi phạm cho vay hơn 83 tỉ đồng với lãi suất 'cắt cổ'- Ảnh 1.

Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Mỹ

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 3.2, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác của chị L. (39 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) về việc bị Hồ Văn Mỹ cho vay tiền với lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nội dung tố giác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 5.2.2025 đến 15.10.2025, thông qua mối quan hệ quen biết, Hồ Văn Mỹ đã nhiều lần cho chị L. vay tiền với lãi suất dao động từ 127,02%/năm đến 149,65%/năm, cao gấp hơn 6 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định tại điều 468 bộ luật Dân sự. 

Tổng số tiền Mỹ cho vay trong thời gian trên là 83,025 tỉ đồng, thu lãi hơn 1,14 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 940 triệu đồng. Toàn bộ việc cho vay và trả lãi đều được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. 

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, mỗi lần giao dịch, Hồ Văn Mỹ và chị L. ký kết các hợp đồng giả dưới hình thức “giấy thỏa thuận mua bán nhà và cọc đất". Sau khi tất toán khoản vay, các giấy tờ này bị hủy và tiếp tục lập mới khi phát sinh khoản vay khác. 

Đến ngày 15.10.2025, chị L. tiếp tục vay 1,4 tỉ đồng với lãi suất 0,35%/ngày, hẹn đến ngày 28.10.2025 tất toán. Tuy nhiên, sau đó, chị L. mất khả năng trả nợ gốc và lãi. 

Cơ quan điều tra xác định, nguồn tiền Hồ Văn Mỹ sử dụng để cho vay gồm tiền tiết kiệm của gia đình và tiền vay mượn từ các mối quan hệ xã hội. 

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

