Truy nã 'bà trùm' đất cảng cho vay nặng lãi 338 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (57 tuổi, trú P.Lê Chân, TP.Hải Phòng) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, theo điều 201 bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Thị Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng truy nã ẢNH: N.H

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định truy nã bị can này để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Thanh được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, hoạt động trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025.

Đối tượng này đứng sau chỉ đạo các "đàn em" tổ chức cho nhiều cá nhân vay tiền với lãi suất đặc biệt cao, trong đó có Trần Huy Cường, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP thương mại Thủy Nguyên.

Vụ việc nằm trong tổng thể vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" xảy ra tại Công ty CP thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (nay thuộc phường Hưng Đạo, Hải Phòng).

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11.2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Cường (53 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời khởi tố Phạm Thị Thu Thảo (41 tuổi) và Phạm Thị Bích Phượng (55 tuổi) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định: từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh đã chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng và Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường cùng nhiều cá nhân khác vay tiền với mức lãi từ 2.000 - 4.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 73 - 146%/năm, vượt xa mức lãi suất cho phép của pháp luật.

Tổng số tiền nhóm đối tượng đã cho vay lên tới 338 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 25 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt bị can Phạm Thị Thanh và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong đường dây cho vay nặng lãi quy mô đặc biệt lớn này.