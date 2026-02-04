Bụi vàng bủa vây khu dân cư ở Hải Phòng

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Hạ, P.Hồng An, TP.Hải Phòng, rơi vào tình trạng bất an trước hiện tượng bụi vàng xuất hiện với mật độ dày, phủ kín nhà cửa, sân vườn, ban công và nhiều đồ dùng sinh hoạt, khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Lượng lớn bụi vàng bủa vây khuôn viên các hộ dân ẢNH: N.H

Ông Lê Tiến Quang (56 tuổi, trú P.Hồng An) cho biết, trong quá trình gia đình đang hoàn thiện ngôi nhà mới thì bất ngờ xuất hiện lớp bụi màu vàng bám dày khắp khuôn viên. "Gia đình tôi nhiều lần xịt nước, lau rửa nhưng chỉ vài ngày sau bụi lại phủ kín. Khi miết tay lên bề mặt, lớp bụi bám đặc quánh, rất khó tẩy", ông Quang phản ánh.

Theo người dân, tình trạng bụi vàng không chỉ xảy ra tại một hộ mà xuất hiện trên diện rộng trong khu dân cư. Đáng lo ngại hơn, cùng với bụi là mùi nồng nặc giống mùi sơn hoặc hóa chất, khiến nhiều người cảm thấy khó thở, cay mắt, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Xung quanh ban công nhà dân đâu đâu cũng thấy bụi vàng ẢNH: N.H

Một số hộ cho biết, dù nhà đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện, nhưng ban công tầng 2 vẫn bị bụi phủ kín. Việc vệ sinh liên tục không giúp cải thiện tình hình mà còn khiến gạch lát bị xỉn màu, hoen ố, xuống cấp nhanh chóng, gây thiệt hại về tài sản.

Trước phản ánh của người dân, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, ngày 3.2 đã thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại Công ty TNHH Chế tạo máy Eba, thuộc Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng. Đoàn kiểm tra gồm đại diện các phòng nghiệp vụ của Ban Quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Phòng và UBND P.Hồng An.

Bụi bám đầy trên khắp tài sản người dân lân cận ẢNH: N.H

Tổ công tác đã kiểm tra hiện trường, đồng thời tổ chức quan trắc môi trường, lấy mẫu bụi và không khí để phân tích, xác định nguyên nhân phát tán bụi vàng ra khu dân cư cũng như mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND P.Hồng An cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân là sự cố kỹ thuật tại ống thông khí của nhà xưởng phun cát số 2 thuộc Công ty TNHH Chế tạo máy Eba. Chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nhà xưởng này để khắc phục sự cố, chỉ được phép hoạt động trở lại khi có đánh giá bảo đảm an toàn môi trường.

Người dân bất an vì bụi vàng từ nhà máy bủa vây ẢNH: N.H

Ngoài ra, UBND P.Hồng An yêu cầu doanh nghiệp trực tiếp xin lỗi người dân, phối hợp kiểm kê thiệt hại và thực hiện đền bù theo đúng quy định pháp luật. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức, biện pháp xử lý dứt điểm để chấm dứt tình trạng bụi vàng, bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định.

UBND P.Hồng An cũng cho biết thêm, Công ty TNHH Chế tạo máy Eba hoạt động từ năm 2016 và đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố kỹ thuật ảnh hưởng tới môi trường, cuộc sống người dân.