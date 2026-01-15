Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Hải Phòng khởi công 3 dự án gần 20.000 tỉ đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/01/2026 16:54 GMT+7

Hải Phòng đồng loạt khởi công 3 dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 20.000 tỉ đồng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị.

Ngày 15.1, UBND TP.Hải Phòng phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công 3 dự án khu công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại, bền vững.

Hải Phòng khởi công 3 dự án gần 20.000 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng - Ảnh 1.

Đại biểu bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng - Khu công nghiệp Tiên Lãng 1

ẢNH: P.T

3 dự án được khởi công có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng. Trong đó, lớn nhất là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng - Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, do Công ty CP phát triển xanh bền vững châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư. 

Dự án có diện tích 596,78 ha, tổng mức đầu tư 13.061 tỉ đồng. Theo kế hoạch, khu A dự kiến bắt đầu kinh doanh từ năm 2027, khu B từ năm 2029. 

Khi hoàn thành, khu công nghiệp này sẽ đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất tập trung, giảm tình trạng sản xuất phân tán, góp phần bảo đảm môi trường, an ninh trật tự và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tiên Lãng.

Hải Phòng khởi công 3 dự án gần 20.000 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng - Ảnh 2.

Các dự án được kỳ vọng tạo ra động lực mới cho sự phát triển của Hải Phòng

ẢNH: P.T

Dự án thứ hai là Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng - khu B, có tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỉ đồng, do Công ty CP phát triển khu công nghiệp C.E.O làm chủ đầu tư. 

Đây là dự án trọng điểm trong định hướng phát triển khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng, được kỳ vọng thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, cơ khí, ô tô và công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ.

Dự án thứ ba là Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1), do Công ty CP IDICO Vinh Quang làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 3.500 tỉ đồng. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 1.187 tỉ đồng từ thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng doanh thu ước đạt gần 7.700 tỉ đồng, tạo thêm việc làm và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, nhấn mạnh việc khởi công 3 dự án gần 20.000 tỉ đồng chào mừng Đại hội XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Hải Phòng.

