Hải Phòng dự kiến đầu tư tuyến đường hơn 19.000 tỉ đồng kết nối Đông - Tây

Ngày 22.10, thông tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết, Thành ủy Hải Phòng vừa giao UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây, nối QL10 với Vành đai 1 (TP.Hải Dương cũ). Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được ưu tiên thực hiện giai đoạn 2026 - 2030.



Hải Phòng sẽ làm tuyến đường kết nối trục Đông - Tây ẢNH: THÀNH CHUNG

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hải Phòng, hiện hệ thống giao thông giữa khu vực đô thị phía tây (vùng lõi đô thị Hải Dương cũ) và trung tâm Hải Phòng chủ yếu dựa vào QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Các tuyến này ngày càng quá tải, xuất hiện nhiều điểm nghẽn, ảnh hưởng đến việc phát triển đồng bộ vùng đô thị - công nghiệp - logistics của khu vực.

Tuyến đường kết nối Đông - Tây được nghiên cứu đầu tư nhằm rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa trung tâm đô thị phía tây và trung tâm TP.Hải Phòng, đồng thời hình thành trục phát triển liên vùng mới kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và các khu đô thị hiện đại.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 23,5 km, lộ giới quản lý 110 m, đi qua các xã, phường: Nam Đồng, Ái Quốc, Hà Tây, Thanh Hà, Hà Bắc, Hà Nam, Kim Thành, An Phong và An Dương. Tuyến đường chính được thiết kế 6 làn xe, vận tốc tối đa 80 km/giờ, có dải phân cách trung tâm, làn dừng khẩn cấp và đường song song cho xe máy, ô tô nhỏ. Phần dải giữa sẽ được dự trữ quỹ đất để phát triển tuyến giao thông công cộng hiện đại như BRT hoặc tàu điện nhẹ trong tương lai.

Hai bên tuyến đường sẽ quy hoạch thêm đường gom 42 m, phục vụ giao thông khu vực và phát triển không gian đô thị, dịch vụ, công nghiệp hai bên tuyến.

Song song với dự án hạ tầng này, Hải Phòng định hướng quy hoạch 11.700 ha đất phát triển mới, trong đó có 2.200 ha đô thị thương mại, 2.300 ha công nghiệp, và khoảng 7.000 ha nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh.

Hiện thành phố đang xem xét 4 phương án đầu tư, gồm: hợp tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) bằng quỹ đất, đầu tư công từ ngân sách, hoặc vốn vay ODA. Dự kiến, 650 - 700 ha đất đô thị và thương mại dịch vụ sẽ được quy hoạch để thanh toán hoặc đối ứng cho nhà đầu tư theo hình thức quỹ đất phát triển.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ là trục giao thông chiến lược mới, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía bắc và nâng cao vị thế Hải Phòng trong thời kỳ phát triển đô thị - công nghiệp hiện đại.