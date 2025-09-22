Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 180 cán bộ Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa từ sáng sớm

Mai Hà
Mai Hà
22/09/2025 08:19 GMT+7

Sáng nay 22.9, chuyến tàu HP15 tuyến Hải Dương - Hải Phòng vận chuyển 181 hành khách là cán bộ, nhân viên Hải Phòng từ phía đông (Hải Dương cũ) sang phía tây thành phố đi làm.

Sáng nay, đường sắt chính thức đưa vào khai thác đôi tàu khách HP15/HP16 trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng và ngược lại, nhằm vận chuyển người dân, cán bộ công chức tại Hải Phòng đi học, đi làm. Đôi tàu HP15/HP16 sẽ hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Hơn 180 cán bộ Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa từ sáng sớm- Ảnh 1.

Tàu sẽ chạy từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng và ngược lại

ẢNH: VĂN THIỆU

Tàu HP15 (Hải Dương đi Hải Phòng)khởi hành từ ga Hải Dương lúc 6 giờ sáng, đến ga Thượng Lý lúc 6 giờ 58 và đến Hải Phòng lúc 7 giờ 10.

Tàu HP16 (Hải Phòng đi Hải Dương) khởi hành từ Hải Phòng lúc 17 giờ 30, đến Thượng Lý lúc 17 giờ 51 và đến Hải Dương lúc 18 giờ 35.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giá vé ưu đãi. Theo đó, hành khách đi vé lẻ 55.000 đồng/vé/lượt và giảm 20% nếu mua vé khứ hồi. Khi mua vé cho nhóm 4 người đi tàu, chỉ tính tiền 3 vé.

Hơn 180 cán bộ Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa từ sáng sớm- Ảnh 2.
Hơn 180 cán bộ Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa từ sáng sớm- Ảnh 3.

Cán bộ, nhân viên từ phía đông Hải Phòng đi làm từ ga Hải Dương

ẢNH: VĂN THIỆU

Vé tháng tại nhà ga đường sắt từ tháng 10 là 1,5 triệu đồng. Trên tàu có bán đồ ăn nhẹ và đồ uống đa dạng, đảm bảo cho hành khách có một hành trình thoải mái và tiện nghi.

Hơn 180 cán bộ Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa từ sáng sớm- Ảnh 4.

Tàu tới ga Hải Phòng khoảng 7 giờ 10

ẢNH: VĂN THIỆU

Hành khách có thể dễ dàng mua vé thông qua nhiều kênh khác nhau như mua trực tiếp tại quầy bán vé ở ga Hải Dương, ga Thượng Lý và ga Hải Phòng. 

Đặt vé trực tuyến: truy cập các trang web chính thức của Đường sắt Việt Nam. Qua đối tác thu hộ: thanh toán tiện lợi qua các ứng dụng như VnPay, Shopee, ZaloPay, Momo, ViettelPay…. và nhiều ứng dụng ngân hàng khác.

TP.Hải Phòng đã hợp nhất với tỉnh Hải Dương, tên gọi mới là TP.Hải Phòng, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (TP.Thủy Nguyên cũ, TP.Hải Phòng).

