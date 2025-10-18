Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó chủ tịch nước: Hải Phòng cần đổi mới công tác thi đua, gắn phong trào với thực tế

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/10/2025 14:28 GMT+7

TP.Hải Phòng tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, giai đoạn 2025 - 2030, nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và vinh danh điển hình tiên tiến.

Sáng 18.10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, UBND TP.Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ nhất (2025 - 2030). Dự đại hội có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Phó chủ tịch nước: Hải Phòng cần đổi mới công tác thi đua, gắn phong trào với thực tế- Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương sự phát triển vượt bậc của TP.Hải Phòng

ẢNH: D.T

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, khẳng định trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Hải Phòng và Hải Dương cũ đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. 

Sau khi hai địa phương hợp nhất, TP.Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, nguồn lực tăng cường mạnh mẽ, tạo luồng sinh khí mới lan tỏa phong trào thi đua yêu nước sâu rộng.

Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số suốt hơn 10 năm, cao gấp 1,8 lần mức bình quân cả nước. Thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu phía bắc. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc và vịnh Hạ Long - Cát Bà đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nâng tầm vị thế vùng đất và con người Hải Phòng.

Phó chủ tịch nước: Hải Phòng cần đổi mới công tác thi đua, gắn phong trào với thực tế- Ảnh 2.

TP.Hải Phòng ngày càng phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội

ẢNH: D.T

Giai đoạn 2020 - 2025, toàn thành phố có 1.172 tập thể, cá nhân được T.Ư khen thưởng và 21.761 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tặng cờ thi đua, danh hiệu chiến sĩ thi đua. Ngày 28.4.2025, thành phố vinh dự được phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng".

Tại đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao thành tích thi đua của Hải Phòng thời gian qua. Bà nhấn mạnh, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng biển, công nghiệp hiện đại, sinh thái và đáng sống, mang tầm khu vực Đông Nam Á. Để hiện thực hóa khát vọng này, thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, khắc phục những hạn chế, đặc biệt là tính hình thức trong khen thưởng.

Phó chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, gắn phong trào với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn. Dịp này, Phó chủ tịch nước trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP.Hải Phòng.

Cũng tại đại hội, ban tổ chức đã trao khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể. Cụ thể, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng. 

Ngoài ra, nhiều tập thể được trao Huân chương Lao động hạng nhất, gồm Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương (nay là Văn phòng UBND TP.Hải Phòng), Sở Nội vụ, Sở Y tế và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Tin liên quan

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tri ân người có công tại Cà Mau

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tri ân người có công tại Cà Mau

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến Cà Mau thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung

Khám phá thêm chủ đề

vịnh Hạ Long đại hội thi đua Hải Phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận