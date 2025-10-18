Phó chủ tịch nước: Hải Phòng cần đổi mới công tác thi đua, gắn phong trào với thực tế

Sáng 18.10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, UBND TP.Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ nhất (2025 - 2030). Dự đại hội có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.



Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương sự phát triển vượt bậc của TP.Hải Phòng ẢNH: D.T

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, khẳng định trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Hải Phòng và Hải Dương cũ đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi hai địa phương hợp nhất, TP.Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, nguồn lực tăng cường mạnh mẽ, tạo luồng sinh khí mới lan tỏa phong trào thi đua yêu nước sâu rộng.

Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số suốt hơn 10 năm, cao gấp 1,8 lần mức bình quân cả nước. Thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu phía bắc.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc và vịnh Hạ Long - Cát Bà đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nâng tầm vị thế vùng đất và con người Hải Phòng.

TP.Hải Phòng ngày càng phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội ẢNH: D.T

Giai đoạn 2020 - 2025, toàn thành phố có 1.172 tập thể, cá nhân được T.Ư khen thưởng và 21.761 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tặng cờ thi đua, danh hiệu chiến sĩ thi đua. Ngày 28.4.2025, thành phố vinh dự được phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng".

Tại đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao thành tích thi đua của Hải Phòng thời gian qua. Bà nhấn mạnh, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng biển, công nghiệp hiện đại, sinh thái và đáng sống, mang tầm khu vực Đông Nam Á. Để hiện thực hóa khát vọng này, thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, khắc phục những hạn chế, đặc biệt là tính hình thức trong khen thưởng.

Phó chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, gắn phong trào với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn. Dịp này, Phó chủ tịch nước trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP.Hải Phòng.

Cũng tại đại hội, ban tổ chức đã trao khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể. Cụ thể, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng.

Ngoài ra, nhiều tập thể được trao Huân chương Lao động hạng nhất, gồm Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương (nay là Văn phòng UBND TP.Hải Phòng), Sở Nội vụ, Sở Y tế và Sở Kế hoạch - Đầu tư.