Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán rong biển giả gắn mác hàng Việt

Ngày 8.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của Hiền là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi, cùng trú P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Cụ thể vợ chồng Hiền đã sản xuất rong biển giả, bán ra thị trường.

Các quyết định trên được thực hiện sau quá trình điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, dưới sự phối hợp và kiểm soát chặt chẽ của Viện KSND khu vực 4 (TP.Đà Nẵng).

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của Hiền là Đỗ Thị Thùy Trang ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện trên thị trường xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (còn gọi là rong mứt) được giới thiệu có xuất xứ Việt Nam, nguồn cung quanh năm và giá bán thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Trong khi đó, rong mứt sản xuất trong nước thường chỉ có theo mùa và giá bán cao hơn so với sản phẩm nhập khẩu.

Rong biển do Công ty TNHH sản xuất và thương mại DANA FOOD sản xuất, buôn bán được xác định là hàng giả

Từ những dấu hiệu bất thường, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung xác minh và phát hiện Công ty TNHH sản xuất và thương mại DANA FOOD (địa chỉ số 5 Nguyễn Minh Chấn, P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình điều tra xác định công ty này do Nguyễn Tấn Hiền và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang làm chủ.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty DANA FOOD tự công bố các sản phẩm rong biển mang thương hiệu DANA FOOD có xuất xứ Việt Nam, nhưng thực tế đây là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Các sản phẩm được bán ra thị trường với giá thấp hơn nhiều so với hàng cùng loại, nhằm thu lợi bất chính.

Công an thu giữ hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng giả ẢNH: Đ.X

Tiến hành khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty DANA FOOD, lực lượng chức năng thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng giả. Đây được xác định là vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm điển hình, với thủ đoạn giả mạo xuất xứ hàng hóa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

