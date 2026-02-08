Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán rong biển giả gắn mác hàng Việt

Huy Đạt
Huy Đạt
08/02/2026 14:49 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán rong biển giả gắn mác 'xuất xứ Việt Nam' do một cặp vợ chồng làm chủ.

Ngày 8.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của Hiền là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi, cùng trú P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Cụ thể vợ chồng Hiền đã sản xuất rong biển giả, bán ra thị trường.

Các quyết định trên được thực hiện sau quá trình điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, dưới sự phối hợp và kiểm soát chặt chẽ của Viện KSND khu vực 4 (TP.Đà Nẵng).

Triệt phá đường dây sản xuất rong biển giả tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của Hiền là Đỗ Thị Thùy Trang

ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện trên thị trường xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (còn gọi là rong mứt) được giới thiệu có xuất xứ Việt Nam, nguồn cung quanh năm và giá bán thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Trong khi đó, rong mứt sản xuất trong nước thường chỉ có theo mùa và giá bán cao hơn so với sản phẩm nhập khẩu.

Triệt phá đường dây sản xuất rong biển giả tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 2.
Triệt phá đường dây sản xuất rong biển giả tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 3.

Rong biển do Công ty TNHH sản xuất và thương mại DANA FOOD sản xuất, buôn bán được xác định là hàng giả

Từ những dấu hiệu bất thường, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung xác minh và phát hiện Công ty TNHH sản xuất và thương mại DANA FOOD (địa chỉ số 5 Nguyễn Minh Chấn, P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình điều tra xác định công ty này do Nguyễn Tấn Hiền và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang làm chủ. 

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty DANA FOOD tự công bố các sản phẩm rong biển mang thương hiệu DANA FOOD có xuất xứ Việt Nam, nhưng thực tế đây là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Các sản phẩm được bán ra thị trường với giá thấp hơn nhiều so với hàng cùng loại, nhằm thu lợi bất chính.

Triệt phá đường dây sản xuất rong biển giả tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 4.

Công an thu giữ hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng giả

ẢNH: Đ.X

Tiến hành khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty DANA FOOD, lực lượng chức năng thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng giả. Đây được xác định là vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm điển hình, với thủ đoạn giả mạo xuất xứ hàng hóa. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Thu hồi rong biển vì i-ốt cao

Thu hồi rong biển vì i-ốt cao

Một loại rong biển khô của Hàn Quốc bị thu hồi tại Úc và New Zealand do có hàm lượng i-ốt cao, ảnh hưởng thai phụ và người cho con bú.

Khám phá thêm chủ đề

hàng giả Rong biển sản xuất Đà Nẵng buôn bán hàng giả là thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận