Truy tìm xe máy chở 3 tông tử vong người đi bộ ở Đà Nẵng

Chiều nay 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người đi bộ tử vong tại chỗ, đồng thời phát thông báo tìm người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người đi bộ tử vong trước Giáo xứ Tam Tòa (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào rạng sáng 20.3 ẢNH: M.M

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 45 sáng nay 20.3, tại khu vực trước Giáo xứ Tam Tòa trên đường Trần Cao Vân, 1 xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) chở 3 người lưu thông theo hướng từ Ông Ích Khiêm đến đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê) thì bất ngờ va chạm với 1 người đi bộ đang qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến người đi bộ tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, những người liên quan cùng phương tiện rời khỏi hiện trường chạy về hướng đường đến Lê Độ, đến nay chưa xác định được danh tính.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người điều khiển và những người liên quan đến phương tiện trên sớm ra trình diện để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cũng kêu gọi gia đình, người thân hoặc những ai biết thông tin liên quan vận động người điều khiển phương tiện ra làm việc; trường hợp cố tình che giấu, không cung cấp thông tin hoặc cản trở việc xác minh sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngoài ra, người dân nếu có hình ảnh từ camera an ninh, camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc hoặc phương tiện nghi vấn, đề nghị cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ điều tra. Những thông tin liên quan, đề nghị liên hệ điều tra viên Lê Thanh An (số điện thoại: 0905.680.890); mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi người liên quan đến vụ việc sớm ra trình diện để được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đồng thời mong người dân tích cực phối hợp, giúp sớm làm rõ vụ việc.