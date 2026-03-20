Hẹn nhau hỗn chiến lúc rạng sáng, thiếu niên Đà Nẵng bị đâm xuyên ngực

Chiều 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 20 nghi phạm liên quan hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng” trong vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn phường Hòa Cường.

Nhiều thanh thiếu niên bị giữ khẩn cấp liên quan vụ hỗn chiến giữa đêm tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 16.3, trên đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường), nhiều nhóm thanh thiếu niên trú tại các phường Hòa Khánh, Hội An Đông, Điện Bàn Đông, Hòa Xuân và các xã Hòa Vang, Hà Nha, Phú Thuận… (thành phố Đà Nẵng) mang theo ba chĩa, đao, kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay, điều khiển xe máy với tốc độ cao đi tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Các nghi phạm tụ tập thành 3 nhóm khác nhau, di chuyển trên nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, gây mất an ninh trật tự. Khi gặp nhau tại đường 2 Tháng 9, các nhóm lao vào hỗn chiến.

11 nghi phạm trong vụ hỗn chiến bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi "giết người" ẢNH: Đ.X

Trong lúc hỗn chiến, các nghi phạm của nhóm 2 dùng ba chĩa tấn công nhóm 1, khiến N.K.A (17 tuổi, trú xã Hà Nha) bị đâm thấu ngực trái, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; N.V.N (17 tuổi, trú xã Phú Thuận) bị thương nhẹ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp 11 nghi phạm thuộc nhóm 2 về hành vi “giết người”; đồng thời tạm giữ 9 nghi phạm thuộc nhóm 1 và nhóm 3 (từ đủ 16 tuổi trở lên) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Đối với N.K.A do đang điều trị nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn; còn 2 nghi phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý hình sự.

Tang vật thu giữ trong vụ hỗn chiến gồm nhiều hung khí như ba chĩa, đao, kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay cùng các phương tiện liên quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.