Bắt kẻ siết cổ, cướp bông tai của một phụ nữ cắt rau ngoài đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
17/03/2026 16:36 GMT+7

Bị tấn công từ phía sau khi đang cắt rau ngoài đồng, một phụ nữ ở TP.Đà Nẵng chống trả quyết liệt, đâm trúng tay kẻ cướp trước khi bị giật bông tai vàng.

Ngày 17.3, Công an phường Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Đăng Trọng (26 tuổi, trú khối phố Viêm Minh, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đà Nẵng: Xiết cổ cướp bông tai người phụ nữ ngoài đồng, nghi phạm bị tóm gọn- Ảnh 1.

Nguyễn Đăng Trọng bị bắt giữ chỉ sau 6 giờ gây án

ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 16.3, công an tiếp nhận tin báo của bà T.T.K (66 tuổi, trú khối Hà Dừa, phường Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng) về việc bị cướp khi đang làm việc ngoài đồng. 

Theo trình báo, vào khoảng 20 giờ ngày 15.3, khi bà K. đang ngồi cắt rau ngoài đồng thì bất ngờ bị một thanh niên từ phía sau áp sát, dùng tay siết cổ, bịt miệng, khống chế yêu cầu đưa tiền. Do không có tiền và tri hô, nạn nhân tiếp tục bị bóp cổ, sau đó bị giật 1 bông tai vàng (loại 5 phân, trị giá khoảng 8 triệu đồng). 

Trong lúc chống trả, bà K. dùng dao cắt rau đâm trúng tay kẻ cướp gây thương tích. Riêng bà K. sau vụ cướp đã phải nhập viện điều trị. 

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Điện Bàn Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét nóng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Đăng Trọng (thuộc diện quản lý về ma túy tại địa phương) là nghi phạm trong vụ cướp.

Đà Nẵng: Xiết cổ cướp bông tai người phụ nữ ngoài đồng, nghi phạm bị tóm gọn- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Đăng Trọng tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Chỉ sau khoảng 6 giờ truy xét, trong đêm 16.3, lực lượng chức năng đã phát hiện Trọng khi đang lẩn trốn trên địa bàn. 

Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi tang vật gồm 1 bông tai vàng và 1 xe máy hiệu Sirius dùng làm phương tiện gây án. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Trọng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đà Nẵng: Đột nhập phòng trọ nửa đêm, dùng dao khống chế phụ nữ cướp tài sản

Đà Nẵng: Đột nhập phòng trọ nửa đêm, dùng dao khống chế phụ nữ cướp tài sản

Thấy phòng trọ không khóa cửa, nam thanh niên lẻn vào trộm cắp, khi bị phát hiện đã dùng dao khống chế nữ nạn nhân để cướp tài sản.

