Đà Nẵng: Ô tô vượt ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy, CSGT truy tìm tài xế

Trưa nay 17.3, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh về vụ ô tô 7 chỗ vượt ẩu, gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.Đà Nẵng) gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 6 phút tối 16.3 tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ. Kèm theo clip là nội dung phản ánh việc một xe ô tô hiệu Fortuner màu đen, biển số nền vàng, chạy ẩu, vượt phải và gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc ô tô 7 chỗ vượt ẩu, va chạm với xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.Đà Nẵng) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh từ camera hành trình của một phương tiện đi phía sau cho thấy, chiếc ô tô 7 chỗ màu đen đang lưu thông ở làn dành cho ô tô. Khi di chuyển, tài xế cố tình vượt phải một ô tô cùng chiều phía trước. Trong quá trình lách sang phải, lấn qua làn đường hỗn hợp, ô tô này va chạm mạnh với một xe máy chở 2 người.

Cú va chạm khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường. Rất may ô tô gắn camera hành trình đi phía sau đã thắng kịp thời, tránh tai nạn đáng tiếc.

Đáng chú ý, thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân và phối hợp xử lý theo quy định, tài xế ô tô 7 chỗ tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy chở 2 người ngã xuống đường, ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến bình luận, trong đó không ít người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi vượt ẩu, coi thường an toàn của người khác. Đặc biệt, việc rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn bị cộng đồng mạng lên án gay gắt.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, truy xét phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.