Nghi vấn một người nước ngoài trộm ô tô Mercedes ở trung tâm Đà Nẵng

Ngày 26.2, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm ô tô hiệu Mercedes.

Kẻ trộm nghi là người nước ngoài đã lấy mất chiếc Mercedes đậu ở đường Chính Hữu (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: TRÍCH XUẤT CAMERA AN NINH

Theo trình báo của chị Diễm Kiều (trú đường Chính Hữu, phường An Hải), sáng 25.2, gia đình chị có việc nên người nhà điều khiển ô tô Mercedes biển số 43A - 101.24 đến đậu trước số nhà 126 đường Chính Hữu nhưng để quên chìa khóa trên xe.

Đến chiều tối cùng ngày (25.2), gia đình phát hiện chiếc xe đã bị mất.

Ngay sau đó, gia đình kiểm tra camera an ninh của một quán ăn gần nơi đậu xe thì phát hiện kẻ trộm nghi là người nước ngoài tiếp cận chiếc xe.

Hình ảnh camera cho thấy người này đứng quan sát một lúc, sau đó mở cửa xe, lục tìm bên trong rồi lái xe rời khỏi khu vực.

“Sau khi phát hiện mất xe, gia đình đã đến Công an phường An Hải trình báo. Qua kiểm tra camera an ninh, công an xác định kẻ trộm điều khiển xe ô tô chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải, sau đó di chuyển theo hướng đi phố cổ Hội An”, chị Diễm Kiều cho biết.

Kẻ trộm điều khiển chiếc xe từ trung tâm thành phố Đà Nẵng chạy vào hướng phố cổ Hội An ẢNH: TRÍCH XUẤT CAMERA AN NINH

Đến 9 giờ sáng 26.2, gia đình vẫn chưa tìm được chiếc ô tô.

"Mọi người nếu thấy xe của gia đình chạy ngoài đường hoặc đậu ở đâu xin báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để hỗ trợ tìm lại”, chị Kiều thông tin.

Lãnh đạo Công an phường An Hải cho hay đơn vị đã báo cáo vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng. Các lực lượng chức năng đang tổ chức truy xét, điều tra làm rõ vụ trộm ô tô.

