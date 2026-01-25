Người đàn ông hành hung tài xế vì bị nhắc 'không được hút thuốc' đã ra trình diện

Tối 25.1, Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) cho biết, ông Trương Đông Ý (45 tuổi, trú tổ dân phố Miếu Bông, P.Hòa Xuân) đã đến trình diện liên quan đến vụ việc hành hung tài xế xe công nghệ, đập phá ô tô gây mất an ninh trật tự tại khu vực chợ Miếu Bông.

Ông Trương Đông Ý là nam hành khách xuất hiện trong đoạn clip có hành vi đập phá xe ô tô và hành hung tài xế khiến dư luận bức xúc, lên án dữ dội.

Ông Trương Đông Ý đến Công an P.Hòa Xuân trình diện vào chiều nay 25.1 ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 21.1, Công an P.Hòa Xuân nhận tin báo về vụ việc hành khách hành hung tài xế xe công nghệ, xảy ra tại khu vực chợ Miếu Bông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận xe ô tô do anh Nguyễn Thanh H. (trú tổ dân phố Miếu Bông, hành nghề tài xế xe công nghệ) điều khiển, bị một nam hành khách đập hư hỏng màn hình tích hợp camera bên trong xe.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày (21.1), sau khi dự tiệc và có dấu hiệu say xỉn, ông Trương Đông Ý được người thân gọi xe ô tô để di chuyển. Khi lên xe, ông Ý vẫn đang hút thuốc lá.

Thấy khách có biểu hiện say và hút thuốc trong xe, anh H. đã nhắc nhở nhưng không được chấp thuận. Ông Ý dùng mũ bảo hiểm đập phá màn hình xe ô tô và đánh vào mặt tài xế.

Hành hung tài xế vì bị nhắc nhở không hút thuốc

Ông Trương Đông Ý (bên trái) dùng mũ bảo hiểm đập hư hỏng màn hình xe ô tô, hành hung tài xế vì bị nhắc nhở không được hút thuốc trên xe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, ông Ý xuống khỏi xe, bỏ đi, rồi rời khỏi địa phương. Đến chiều 25.1, người này đã đến Công an P.Hòa Xuân trình diện.

Vụ hành hung tài xế đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.