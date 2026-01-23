Bị nhắc không hút thuốc, hành khách hành hung tài xế xe công nghệ

Ngày 23.1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh hành khách dùng mũ bảo hiểm đập xe, hành hung tài xế, gây bức xúc trong dư luận.

Hành khách (áo trắng) dùng mũ bảo hiểm đập xe, đánh tài xế xe công nghệ khiến dư luận bức xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 58 phút ngày 22.1, tại khu vực Miếu Bông (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Thời điểm này, một nam hành khách mở cửa lên xe công nghệ, ngồi ở ghế trước, hút thuốc lá và chào tạm biệt bạn.

Tài xế (mặc áo đen, trên ngực in tên một hãng xe công nghệ) nhắc nhở hành khách hút xong thuốc và chuyển xuống ghế sau để tránh ám mùi trong xe. Tuy nhiên, hành khách này không chấp hành mà còn chửi thề, yêu cầu tài xế hạ kiếng xe và cho rằng "hút thuốc trên xe là bình thường".

Tài xế không đồng ý với yêu cầu này của hành khách. Sau đó, hành khách bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào màn hình điện tử trên ô tô, rồi tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu tài xế.

Bị hành hung, tài xế hoảng sợ, liên tục xin lỗi nhưng người đàn ông vẫn không dừng tay.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội của nam hành khách; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng ngày (23.1), lãnh đạo Công an P.Hòa Xuân cho biết đã nắm được thông tin vụ việc nói trên và đang tiến hành xác minh, làm rõ.

