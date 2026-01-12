Nghiêm trị hành vi côn đồ

Như Thanh Niên đã thông tin, hôm 10.1, chỉ huy Công an P.Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã triệu tập người hành hung hàng xóm ở chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực (P.Từ Liêm) để làm rõ vụ việc.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo vị chỉ huy, bước đầu Công an P.Từ Liêm xác định khoảng 20 giờ ngày 8.1, chị N.T.H, trú tại chung cư CT5-ĐN2, đi làm về đến trước cửa căn hộ của bà V.A, là hàng xóm sát vách, thì xảy ra mâu thuẫn. Bà V.A đã chửi bới, sau đó túm tóc, dùng tay đánh vào vùng đầu và mặt chị N.T.H. Khi xảy ra sự việc, em họ của bà V.A đã can ngăn nhưng bà này không dừng lại. Vụ việc kéo dài trong khoảng 5 phút.

Chị H. sau đó đến bệnh viện để khám và điều trị. Theo chẩn đoán, chị bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Nạn nhân đã trình báo công an và có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích, đồng thời yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an P.Từ Liêm xác định nguyên nhân vụ việc là do con trai của bà V.A, đang học lớp 6, có biểu hiện tâm lý không bình thường và thường xuyên bấm chuông, đập cửa các hộ xung quanh, trêu chọc người khác. Chị H. đã phản ánh tình trạng này vào nhóm chung của cư dân tòa nhà và sau đó bị bà V.A hành hung. Chỉ huy Công an P.Từ Liêm cho hay đơn vị đã phân công cán bộ xác minh vụ việc, đồng thời lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với chị H. để xử lý theo quy định.

Không thể chấp nhận hành vi bạo lực

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. "Tôi thực sự phẫn nộ khi xem clip về vụ việc này. Chỉ vì một phản ánh trên nhóm cư dân mà có thể lao vào túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu người khác thì không còn là tranh cãi, mà là hành vi côn đồ. Chung cư là nơi ở văn minh, không phải nơi ai mạnh tay thì người đó thắng. Nếu dung thứ, ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo", BĐ Nguyễn Thảo bức xúc.

BĐ Mai Anh lên án: "Chỉ vì một lời phản ánh trên nhóm cư dân mà hành hung người khác đến mức nhập viện thì thật sự đáng sợ. Mong pháp luật thật mạnh tay để răn đe, phòng ngừa các trường hợp tương tự". BĐ Lê Minh nhận xét: "Đây là biểu hiện rất rõ của sự thiếu văn hóa ứng xử trong không gian chung. Sống ở chung cư là chấp nhận có cộng đồng, có góp ý và có quy tắc. Không thể vì sĩ diện cá nhân mà đánh người".

"Chung cư là nơi sinh sống của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con người. Nếu ai cũng sẵn sàng đánh người chỉ vì bị góp ý thì môi trường sống chung sẽ trở thành nơi đầy bất an", BĐ Hoài Nam lo ngại.

Xử nghiêm để răn đe

Do nạn nhân bị chấn động não và phải nhập viện, nhiều BĐ đề nghị cơ quan chức năng sớm giám định thương tích và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, tránh xu hướng "hòa giải cho qua". "Đây không còn là xô xát thông thường mà là hành vi cố ý gây thương tích. Nếu không xử lý nghiêm, những vụ việc tương tự sẽ còn tái diễn", BĐ Phạm Hùng ý kiến.

Tương tự, BĐ Anh Khuê thẳng thắn: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Không thể vì là phụ nữ hay vì lý do gia đình mà được giảm nhẹ trách nhiệm. Pháp luật phải công bằng với tất cả. Chỉ có như vậy mới ngăn được những hành vi tương tự".

"Việc xử lý nghiêm không chỉ nhằm trừng phạt cá nhân vi phạm mà còn để bảo vệ những cư dân dám lên tiếng vì lợi ích chung. Pháp luật cần trở thành điểm tựa để người dân yên tâm phản ánh các vấn đề trong cộng đồng", BĐ Lê Bình nêu quan điểm.

"Vụ việc sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người. Chung cư là không gian chung, cần sự tôn trọng lẫn nhau. Bạo lực không giải quyết được vấn đề, chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Xã hội văn minh không có chỗ cho những hành vi như vậy", BĐ Phước Lộc nhấn mạnh.

- Đây là hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích. Nếu không xử lý hình sự, sẽ rất khó răn đe và ngăn chặn những vụ tương tự. Quốc Dũng - Pháp luật sẽ xử lý vụ việc, nhưng về lâu dài, ý thức và văn hóa ứng xử là yếu tố quyết định để chung cư thực sự là nơi an cư. Tuyết Lan



