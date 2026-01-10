Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt giữ người giúp việc trộm tài sản của người nước ngoài

Trần Duy Khánh
10/01/2026 12:25 GMT+7

2 vợ chồng quốc tịch Nga đến cơ quan công an trình báo bị mất tổng số tiền ngoại tệ là 1.570 USD, 450 euro, 22.000 baht và 1.800 nhân dân tệ, tại một căn hộ thuộc khu nhà ở Nam Sài Gòn (xã Nhà Bè, TP.HCM). Công an vào cuộc, nhanh chóng bắt giữ người giúp việc.

Ngày 10.1, Công an xã Nhà Bè (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Thanh (42 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thanh là người được xác định đã trộm số tiền ngoại tệ của vợ chồng quốc tịch Nga.

Công an TP.HCM bắt giữ người giúp việc trộm tài sản của người nước ngoài - Ảnh 1.

Công an trao trả số tiền ngoại tệ bị mất cho vợ chồng du khách Nga

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 1.1, vợ chồng ông U.S (quốc tịch Nga) đến cơ quan Công an xã Nhà Bè trình báo bị mất tổng số tiền ngoại tệ là 1.570 USD, 450 Euro, 22.000 Bath và 1.800 Nhân dân tệ tại một căn hộ thuộc khu nhà ở Nam Sài Gòn.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Nhà Bè và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác định nghi phạm là Thanh, người giúp việc dọn dẹp, vệ sinh chỗ ở cho gia chủ nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thanh khai trong lúc dọn vệ sinh căn nhà thì phát hiện trong phòng ngủ của vợ chồng ông U.S có nhiều tiền ngoại tệ nên nảy sinh lòng tham trộm cắp. Sau đó, Thanh mang một số tiền ngoại tệ trộm được đến một tiệm vàng để đổi và nhận được tổng số tiền khoảng 49 triệu đồng, đem sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền còn lại là 1.200 USD, Thanh chưa kịp sử dụng và đã giao nộp lại cơ quan điều tra.

Ngày 9.1, Công an xã Nhà Bè đã tổ chức trao trả lại số tài sản bị mất trộm cho vợ chồng du khách người Nga. Hiện công an tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Thị Ngọc Thanh về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận lại tài sản, vợ chồng ông U.S bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với lực lượng Công an xã Nhà Bè, Công an TP.HCM.

Hành động trách nhiệm, kịp thời của lực lượng công an tiếp tục khẳng định tinh thần tận tụy, tấn công đến cùng tội phạm, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng Công an TP.HCM trong lòng nhân dân và du khách quốc tế.

