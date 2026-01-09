Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 'Được Đất Bắc': Khởi tố thêm 7 bị can và 1 'bị hại'

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
09/01/2026 17:55 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ 'Được Đất Bắc', Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 bị can, đồng thời khởi tố thêm 1 'bị hại' để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng.

Ngày 9.1, Công an TP.HCM cho biết, mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê do Hồ Thành Được (Được Đất Bắc), Lê Tuấn Phong cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản.

Vụ 'Được Đất Bắc': Khởi tố thêm 7 bị can và 1 'bị hại'- Ảnh 1.

Công an TP.HCM khởi tố 7 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Tấn (49 tuổi, ở phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (39 tuổi, ở phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (35 tuổi, ở phường Bình Trưng), Nguyễn Minh Hiệp (38 tuổi, ở phường Long Trường), Trần Anh Nghĩa (35 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (30 tuổi, ở phường Cát Lái) và Nguyễn Tấn Phát (34 tuổi, ở phường Long Trường, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra, bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản là Nguyễn Trung Thế Lữ (32 tuổi, ở Đắk Lắk).

Tuy nhiên, quá trình điều tra mở rộng cho thấy Nguyễn Trung Thế Lữ không chỉ là bị hại mà còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã khởi tố Lữ để làm rõ hành vi này.

Vụ 'Được Đất Bắc': Khởi tố thêm 7 bị can và 1 'bị hại'- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Trung Thế Lữ bị khởi tố với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, Lữ bị xác định đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và lòng tin của bà B.T.H (50 tuổi, ở phường Cầu Kiệu), đưa thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ và có thể “kết nối”, “lo lót” để giúp 4 nhân viên của bà H. đang bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định, Lữ hoàn toàn không có khả năng cũng như không quen biết bất kỳ cá nhân nào như đã hứa hẹn. Toàn bộ số tiền nhận từ bà H., Lữ sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền Lữ đã lừa đảo, chiếm đoạt là 2,5 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ - mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, do Hồ Thành Được (tức Được Đất Bắc, 34 tuổi, ở Đồng Tháp) cầm đầu.

Đồng thời, Công an TP.HCM cũng bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (tức Phong "Lê", chủ Công ty TNHH mua bán nợ Lê Phong Gia Lai) cùng 14 đồng phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tin liên quan

'Ông trùm' băng nhóm đòi nợ thuê có kênh TikTok triệu view 'Được Đất Bắc 620'

'Ông trùm' băng nhóm đòi nợ thuê có kênh TikTok triệu view 'Được Đất Bắc 620'

Chỉ học hết lớp 9 nhưng Hồ Thành Được (34 tuổi, ở Đồng Tháp) tỏ ra am hiểu pháp luật, lập 'hệ sinh thái' các công ty mua bán nợ, lập kênh TikTok 'Được Đất Bắc 620' sở hữu 4,2 triệu lượt theo dõi, với những video đạt hàng chục triệu lượt xem.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM cưỡng đoạt lừa đảo khởi tố được đất bắc đòi nợ thuê vay nặng lãi mua bán nợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận