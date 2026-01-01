Bắt 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải vì lợi dụng giải cứu người từ Campuchia để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 1.1, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Hải (biệt danh Hải hiệp sĩ) về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Nguyễn Thanh Hải (áo trắng) cùng các đối tượng khác bị Công an TP.HCM bắt giữ ẢNH: CACC

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại các bến xe và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, không gian mạng đang diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản, tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang làm việc cho các tổ chức lừa đảo.

Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại, địa điểm đón cho đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Tại Việt Nam, đối tượng tên Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, lập nhóm trên mạng xã hội với nhiều tài xế xe ô tô. Các tài xế nhận chở người từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển. Để che giấu hoạt động, nhóm được lập mới theo mỗi tháng, thu phí thành viên.

Sau khi tập kết tại điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe ôm, đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới đưa người sang Campuchia. Phía Campuchia tiếp nhận và đưa người vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ tháng 10.2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Công an TP.HCM nhận định đây là đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng.

Mở rộng chuyên án, bắt giữ "Hải hiệp sĩ"

Ban chuyên án của Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan. Qua đó phát hiện nhóm do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ, giải cứu người dân bị giam giữ tại Campuchia rồi thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Liên quan các đường dây lừa bán lao động qua Campuchia, công an bắt giữ nhiều đối tượng ẢNH: CACC

Công an làm rõ thủ đoạn hoạt động của nhóm này. Theo đó, Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc giải cứu miễn phí, không nhận tiền. Thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu giải cứu tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân. Đây là thủ đoạn quảng bá, tìm khách hàng cho hành vi phạm tội.

Sau khi xác định được người cần giải cứu đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Các đối tượng khai nhận, tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính.

Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng.

Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này.

Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Liên quan các đường dây lừa đảo đưa người qua Campuchia, tính đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh: Cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán người; tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Công an đã phối hợp giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục truy bắt, mở rộng điều tra, làm rõ xử lý.