Thời sự

'Ông trùm' băng nhóm đòi nợ thuê có kênh TikTok triệu view 'Được Đất Bắc 620'

23/12/2025 15:47 GMT+7

Chỉ học hết lớp 9 nhưng Hồ Thành Được (34 tuổi, ở Đồng Tháp) tỏ ra am hiểu pháp luật, lập 'hệ sinh thái' các công ty mua bán nợ, lập kênh TikTok 'Được Đất Bắc 620' sở hữu 4,2 triệu lượt theo dõi, với những video đạt hàng chục triệu lượt xem.

Ngày 23.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Hồ Thành Được (cầm đầu đường dây) cùng 27 bị can liên quan để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Bị can Được sở hữu kênh TikTok "Được Đất Bắc 620" có 4,2 triệu lượt theo dõi.

Ông trùm băng nhóm đòi nợ thuê có kênh TikTok triệu view 'Được Đất Bắc 620' - Ảnh 1.

Kênh TikTok "Được Đất Bắc 620" có 4,2 triệu lượt theo dõi, kênh được giới thiệu chuyên xử lý các vấn đề về nợ, mua bán nợ

Cơ quan điều tra cũng làm việc với các "giám đốc" trong hệ sinh thái của Hồ Thành Được gồm: Chu Đình Hợp (người đứng tên Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc), Nguyễn Hoàng Tiến (Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ - mua bán nợ 620) và Võ Thanh Hải (Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam).

"Ông trùm" học hết lớp 9, đi làm thuê công ty đòi nợ để có kinh nghiệm

Theo điều tra của PC02, Hồ Thành Được là bị can cầm đầu đường dây này, trực tiếp điều hành Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ - mua bán nợ 620.

Đáng chú ý, Được chỉ học hết lớp 9 tại trường làng ở Đồng Tháp, sau đó đi làm thuê cho các công ty đòi nợ để "tích lũy kinh nghiệm" rồi tách ra làm riêng.

Ông trùm băng nhóm đòi nợ thuê có kênh TikTok triệu view 'Được Đất Bắc 620' - Ảnh 2.

Bị can Hồ Thành Được (giữa) cầm đầu đường dây đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ

Để hợp thức hóa vỏ bọc pháp lý cho hoạt động phi pháp, bị can Được thuê Nguyễn Hoàng Tiến - người có trình độ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, đứng tên làm giám đốc công ty, còn mình đứng sau "giật dây".

Dù trình độ văn hóa thấp, nhưng Được được các đàn em đánh giá là "khéo ăn nói" và ranh ma. Đối tượng này thường xuyên lên mạng tìm hiểu các quy định về tranh chấp dân sự, hợp đồng để "nhào nặn" ra các kịch bản đối phó cơ quan chức năng.

Chiêu trò "giang hồ hiểu luật" trên kênh TikTok triệu view

Để khuếch trương thanh thế, nhóm của Được lập kênh TikTok "Được Đất Bắc 620" cùng hàng loạt fanpage vệ tinh. Kênh TikTok "Được Đất Bắc 602" sở hữu hơn 4 triệu lượt theo dõi, với những video đạt hàng chục triệu lượt xem.

Trong các clip, nhóm này xây dựng hình ảnh những "ông chủ" xăm trổ, đi xe sang, mặc đồng phục, luôn miệng khẳng định đòi nợ "đúng pháp luật", thách thức con nợ kiện ra tòa. Chính vỏ bọc hào nhoáng và luận điệu "hiểu luật" này khiến nhiều người lầm tưởng đây là doanh nghiệp bài bản, nên đã tìm đến thuê xử lý nợ xấu.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của nhóm này đậm chất xã hội đen. Được tuyển dụng nhân viên ưu tiên người to con, xăm trổ, vẻ ngoài dữ dằn. Nhân viên không có hợp đồng lao động, không lương cứng mà ăn chia theo tỷ lệ (được hưởng 50% số tiền đòi được).

Ông trùm băng nhóm đòi nợ thuê có kênh TikTok triệu view 'Được Đất Bắc 620' - Ảnh 3.

Các bị can trong đường dây

Thủ đoạn của nhóm này là kéo đông người, mặc đồng phục, đi ô tô dán logo công ty đến nhà hoặc nơi làm việc của con nợ để gây áp lực. Chúng liên tục la lối, gây mất an ninh trật tự, thậm chí buộc công an địa phương phải can thiệp.

Tinh vi hơn, mọi hành vi đòi nợ đều được chúng quay phim lại. Nếu con nợ phản ứng, chúng lập tức cắt ghép clip, đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, tạo áp lực dư luận khiến nạn nhân hoảng sợ, buộc phải trả tiền. Nhiều doanh nhân, người làm ăn vì sợ ảnh hưởng uy tín đã phải chấp nhận thỏa hiệp.

Không chỉ hoạt động tại TP.HCM, "vòi bạch tuộc" của nhóm này còn vươn xuống các tỉnh miền Tây (Long An, Trà Vinh...) và miền Trung.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 13.12, Ban chuyên án Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, bắt giữ 28 bị can. Tang vật thu giữ gồm 6 xe ô tô, 478 hợp đồng mua bán nợ và nhiều tài liệu điện tử liên quan đến vụ án.

Ban chuyên án làm rõ Hồ Thành Được đã chỉ đạo đàn em thành lập 3 pháp nhân: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (địa chỉ 1319/1A7 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, TP.HCM; đại diện pháp luật là Võ Thanh Hải), Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ - mua bán nợ 620 (tại 216/13 Thạnh Xuân 21, phường Thới An, TP.HCM; người đại diện là Nguyễn Hoàng Tiến) và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (4B2 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, TP.HCM; người đại diện là Chu Đình Hợp).

Các công ty này tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển nhân viên tham gia đòi nợ trái pháp luật. Chúng ký hợp đồng giả cách mua bán nợ với chủ nợ (thực chất che giấu hành vi đòi nợ thuê), thỏa thuận ăn chia 10 - 50% số tiền thu được.

Bước đầu, công an đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

PC02 Công an TP.HCM cảnh báo, người dân khi có tranh chấp tài chính cần giải quyết theo con đường pháp lý (tòa án, trọng tài). Tuyệt đối không thuê mướn các nhóm đòi nợ "núp bóng" công ty mua bán nợ để tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm và tự đẩy mình vào vòng lao lý. 

Cơ quan điều tra khẳng định sẽ xử lý nghiêm các chủ nợ nếu phát hiện dấu hiệu cấu thành tội phạm trong việc thuê nhóm của Hồ Thành Được đi đòi nợ.

