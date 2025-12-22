Triệt phá băng đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ, bắt giữ 20 người

Ngày 22.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định này đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn và thi hành.

Hồ Thành Được khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh mạnh mẽ với các băng nhóm hình sự núp bóng doanh nghiệp, đồng thời triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng có tiền án tiền sự, thanh thiếu niên hư hỏng và các trường hợp nghi vấn.

Các lực lượng đã rà soát, lập danh sách băng nhóm hình sự, áp dụng biện pháp tan rã và triệt phá kịp thời để ngăn chặn hoạt động phức tạp kéo dài.

Qua công tác nghiệp vụ kết hợp nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng các công ty: Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, do Hồ Thành Được (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cầm đầu.

Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng đồng bộ để triệt phá nhanh chóng.

Trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án làm rõ Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em thành lập 3 pháp nhân: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (địa chỉ 1319/1A7 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, TP.HCM; đại diện pháp luật Võ Thanh Hải), Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (216/13 Thạnh Xuân 21, phường Thới An, TP.HCM; đại diện Nguyễn Hoàng Tiến) và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (4B2 QL1, phường An Phú Đông, TP.HCM; đại diện Chu Đình Hợp).

Các công ty này tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển nhân viên tham gia đòi nợ trái pháp luật. Chúng ký hợp đồng giả cách mua bán nợ với chủ nợ (thực chất che giấu đòi nợ thuê), thỏa thuận ăn chia 10 - 50% số tiền thu được.

Thủ đoạn đòi nợ bao gồm mặc đồng phục, dùng xe ô tô dán logo công ty, kéo nhóm đến nhà con nợ la hét, gây áp lực tinh thần. Đồng thời, quay video cắt ghép đăng mạng xã hội (các tài khoản của Hồ Thành Được thu hút hàng trăm ngàn lượt xem) để bôi nhọ, gây sức ép và quảng bá dịch vụ. Một số trường hợp còn nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo đến nơi làm việc của người thân nạn nhân.

Công an TP.HCM khởi tố 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng từ các con nợ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 13.12.2025, ban chuyên án đồng loạt bắt giữ 28 đối tượng, khám xét 6 địa điểm (trụ sở 3 công ty và nhà riêng), thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô, nhiều điện thoại, máy tính và tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ 478 hợp đồng thu giữ, dữ liệu điện tử và ngân hàng để xác định toàn bộ quy mô băng nhóm do Hồ Thành Được cầm đầu, phân hóa vai trò các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.