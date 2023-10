Công an TP.HCM đánh sập tín dụng đen biến tướng: Triệt đường đòi nợ kiểu 'khủng bố'

Mua lại nợ xấu, nợ khó đòi

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, đa số chủ các app cho vay là người nước ngoài, các app đánh trúng tâm lý người dân như giải ngân nhanh, gọn, không cần chứng minh thu nhập, không cần thế chấp... để cho vay với lãi suất cao theo kiểu tín dụng đen và còn dùng các thủ đoạn "khủng bố" để đòi nợ.

Ngoài ra, hiện nay còn xuất hiện các đối tượng đăng ký thành lập công ty tài chính, mua bán nợ, công ty luật để kết nối, hợp tác với các ngân hàng. Các công ty này mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi dưới hình thức ký kết hợp đồng pháp lý để đòi nợ. Để cưỡng đoạt tài sản của người vay, các đối tượng thường cắt ghép hình ảnh vu khống, xúc phạm người vay, thậm chí cả người thân, đồng nghiệp.

Các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Tiếng Nói Hay, Công ty Golden, Công ty Bamboo bị bắt

Điển hình mới nhất, PC02 Côngan TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can là giám đốc, trưởng nhóm 3 Công ty Tiếng Nói Hay, Công ty Golden, Công ty Bamboo và 32 ứng dụng cho vay tài chính về tội "cưỡng đoạt tài sản". Công an xác định đường dây này do người Trung Quốc cầm đầu.

32 ứng dụng cho vay tiền qua app của đường dây tín dụng đen này như: NamLoan, BlueVay, AppleLoan, SunLoan, MunLoan, Pedong, BeeLoan, Reddong, HotDong, Nano, Gola, Ảo Thuật Gia, Sun Shine Loan, Eagel, Caft, Ech Vay, Hưu cao cổ... Các ứng dụng cho vay có nhiều bộ phận như thẩm định vay, quản lý hệ thống, nhắc nợ và thu nợ đúng hạn, nhân viên đòi nợ và bán nợ.

Bị can Nguyễn Mạnh Hải, 30 tuổi, được một người Trung Quốc thuê làm Giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay, điều hành việc cho vay.

Ở đường dây này, bị can Hải giao nhiệm vụ cho từng thành viên, mỗi người nhận khoảng 10 hồ sơ khách vay trễ hạn. Các nhân viên có chỉ tiêu từng tháng, đòi được nợ sẽ được chia hoa hồng và tiền thưởng.

Nguyễn Mạnh Hải bị công an bắt giữ





Lấy ảnh người thân ghép thông tin làm gái bán dâm đăng lên mạng

"Nếu khách vay không trả nợ thì nhóm đối tượng sẽ đe dọa người thân, uy hiếp tinh thần người thân của người vay để họ trả tiền nợ. Trong đó, có chiêu trò nhắn tin uy hiếp: "Người vay tiền liên hệ lại số điện thoại này để giải quyết nợ bên công ty tài chính, app vay, còn trốn tránh sẽ ghép ảnh vợ, con vào trang mạng làm gái, con em lên bàn thờ và đăng lên mạng xã hội, gửi bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, dán cột điện ở khu vực sinh sống". Cứ nhắn như vậy cho đến khi người vay chịu sự áp lực lớn, phải trả tiền đủ thì nhân viên công ty mới thôi làm phiền cuộc sống của họ", trinh sát cho hay.

Trinh sát cho biết, quá trình thu thập tài liệu điều tra, theo dõi đường dây này hết sức khó khăn, vì các đối tượng rất tinh vi, cảnh giác với với lực lượng công an, sử dụng hàng trăm số điện thoại khác nhau để gọi đòi nợ.

Công an TP.HCM cho biết, nếu vay qua app, người dân phải cho phép ứng dụng cho vay truy cập vào danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân, thu thập thông tin người dùng thiết bị…, và nay thêm thủ đoạn mới, đó là yêu cầu người vay gửi ảnh, clip nóng mới cho vay.



"Công an TP.HCM khuyến cáo, việc vay tiền qua app có thể lộ lọt thông tin cá nhân, đối tượng có thể sẽ bán thông tin cá nhân cho đối tượng xấu để lợi dụng lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Thời gian tới, Công an TPHCM cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an tỉnh, thành phố tập trung đấu tranh tận gốc với loại tội phạm tín dụng đen qua app, đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố tinh thần người vay, gia đình của con nợ buộc trả tiền", Công an TP.HCM nhấn mạnh.