Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy nã đặc biệt Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group liên quan dự án 'ma'

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
07/01/2026 14:45 GMT+7

Công an TP.HCM truy nã đặc biệt ông Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group, để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý.

Ngày 7.1, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sam Group (viết tắt là Công ty Sam Group).

Truy nã đặc biệt Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group liên quan dự án 'ma' - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group bị truy nã đặc biệt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Trần Văn Quý (45 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group, đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18.6.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Quý. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, ông Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ đang ở đâu. Do đó, ngày 31.12.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này để tổ chức truy bắt.

Theo thông báo truy nã, ông Trần Văn Quý có nơi thường trú tại căn hộ 22.02, lô C1, chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TP.HCM. Công an TP.HCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định Công ty Sam Group không có hồ sơ pháp lý về đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất tại các dự án mang tên “Khu biệt thự Sam World Đamb’ri”, “Sam Hills Lộc Quảng” và “Sam World Lộc Quảng” tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng cũ).

Các khoản tiền đặt cọc sau đó được chuyển vào tài khoản của Công ty Sam Group và tài khoản cá nhân mang tên Trần Văn Quý. Nhưng sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không ký hợp đồng chuyển nhượng theo thỏa thuận mà rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho các mục đích khác.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM tìm nạn nhân bị Công ty Sam Group lừa đảo bán dự án ma

Công an TP.HCM tìm nạn nhân bị Công ty Sam Group lừa đảo bán dự án ma

Công an TP.HCM đang tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Sam Group (Công ty Sam Group) bán dự án ma.

Khám phá thêm chủ đề

Sam Group truy nã Công An TP.HCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án ma
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận