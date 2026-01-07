Truy nã đặc biệt Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group liên quan dự án 'ma'

Ngày 7.1, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sam Group (viết tắt là Công ty Sam Group).

Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group bị truy nã đặc biệt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Trần Văn Quý (45 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group, đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18.6.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Quý. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, ông Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ đang ở đâu. Do đó, ngày 31.12.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này để tổ chức truy bắt.

Theo thông báo truy nã, ông Trần Văn Quý có nơi thường trú tại căn hộ 22.02, lô C1, chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TP.HCM. Công an TP.HCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định Công ty Sam Group không có hồ sơ pháp lý về đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất tại các dự án mang tên “Khu biệt thự Sam World Đamb’ri”, “Sam Hills Lộc Quảng” và “Sam World Lộc Quảng” tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng cũ).

Các khoản tiền đặt cọc sau đó được chuyển vào tài khoản của Công ty Sam Group và tài khoản cá nhân mang tên Trần Văn Quý. Nhưng sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không ký hợp đồng chuyển nhượng theo thỏa thuận mà rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho các mục đích khác.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.