Xem nhanh 20h ngày 23.12: Bắt ông trùm ‘Được Đất Bắc 620’ | 7 cầu thủ nhập tịch mất sạch giá trị chuyển nhượng
Video Thể thao

Xem nhanh 20h ngày 23.12: Bắt ông trùm 'Được Đất Bắc 620' | 7 cầu thủ nhập tịch mất sạch giá trị chuyển nhượng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/12/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 23.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Ông trùm băng nhóm đòi nợ thuê có kênh TikTok triệu view 'Được Đất Bắc 620'; 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bị xóa sạch giá trị chuyển nhượng: Chỉ còn mức 0 đồng!;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ông trùm băng nhóm đòi nợ thuê có kênh TikTok triệu view 'Được Đất Bắc 620'

Chỉ học hết lớp 9 nhưng Hồ Thành Được (34 tuổi, ở Đồng Tháp) tỏ ra am hiểu pháp luật, lập "hệ sinh thái" các công ty mua bán nợ, lập kênh TikTok "Được Đất Bắc 620" sở hữu 4,2 triệu lượt theo dõi, với những video đạt hàng chục triệu lượt xem.

Xem nhanh 20h ngày 23.12: Bắt ông trùm ‘Được Đất Bắc 620’ | 7 cầu thủ nhập tịch mất sạch giá trị chuyển nhượng

Ngày 23.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Hồ Thành Được (cầm đầu đường dây) cùng 27 bị can liên quan để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra cũng làm việc với các "giám đốc" trong hệ sinh thái của Hồ Thành Được gồm: Chu Đình Hợp (người đứng tên Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc), Nguyễn Hoàng Tiến (Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ - mua bán nợ 620) và Võ Thanh Hải (Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam).

7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bị xóa sạch giá trị chuyển nhượng: Chỉ còn mức 0 đồng!

Những sai phạm trong quá trình nhập tịch đang đẩy bóng đá Malaysia vào một giai đoạn đầy sóng gió.

Sau án phạt nặng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia vừa tiếp tục đón nhận tin không vui. Trong án phạt FIFA công bố, 7 cầu thủ nhập tịch đều được nhắc tên.

7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bị xóa sạch giá trị chuyển nhượng

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt.com ngày 23.12, toàn bộ giá trị thị trường của 7 cầu thủ đã bị xóa sạch. Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi FIFA mở cuộc điều tra riêng đối với Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị đình chỉ công tác, trong khi liên đoàn cũng chính thức trình báo cảnh sát về bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

