Hành hung hàng xóm vì phản ánh ‘con nghịch’ lên nhóm cư dân

Sáng 10.1, chỉ huy Công an P.Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã triệu tập người hành hung hàng xóm ở chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực (P.Từ Liêm) để làm rõ sự việc.

Theo vị chỉ huy, bước đầu Công an P.Từ Liêm xác định khoảng 20 giờ ngày 8.1, chị N.T.H trú tại chung cư CT5-ĐN2 đi làm về đến trước cửa căn hộ của chị V.A là hàng xóm sát vách thì xảy ra mâu thuẫn.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra sự việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị V.A đã chửi bới, sau đó túm tóc, dùng tay đánh vào vùng đầu và mặt chị N.T.H. Khi xảy ra sự việc, em họ của chị V.A cũng đã can ngăn nhưng chị V.A không dừng lại. Sự việc kéo dài trong khoảng 5 phút.

Chị H. sau đó đến bệnh viện để khám và điều trị. Bệnh viện chẩn đoán chị H. bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực.

Sự việc được chị H. trình báo công an và có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an P.Từ Liêm xác định nguyên nhân vụ việc là do con trai của chị V.A đang học lớp 6, có biểu hiện tâm lý không bình thường và thường xuyên bấm chuông, đập cửa các hộ xung quanh, trêu chọc người khác.

Chị H. đã phản ánh tình trạng này vào nhóm chung của cư dân tòa nhà và dẫn đến việc chị V.A bức xúc, hành hung chị H.

Chỉ huy Công an P.Từ Liêm cho hay, đơn vị đã phân công cán bộ xác minh vụ việc, đồng thời lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với chị H. để xử lý theo quy định.