Công an tỉnh được quyền giám định thương tích

Chiều 5.12, với 439/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Công an tỉnh được giám định thương tích

Theo quy định hiện hành, một trong các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự là phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an cấp tỉnh.

Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an cấp tỉnh có giám định viên pháp y thực hiện giám định pháp y tử thi.

Tại luật sửa đổi vừa được thông qua, Quốc hội đồng ý bổ sung thẩm quyền cho tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc công an tỉnh.

Ngoài thực hiện giám định chuyên ngành pháp y tử thi như hiện hành, tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc công an tỉnh còn có thẩm quyền giám định chuyên ngành pháp y thương tích.

Quá trình xây dựng luật, một số đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định mới như trên. Song cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên như hiện hành, tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc công an tỉnh chỉ thực hiện giám định pháp y tử thi.

Chính phủ cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đến nội dung trên. Trên cơ sở tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành quy định này, đồng thời đề nghị đánh giá cụ thể hơn về ưu điểm, hạn chế, tác động của chính sách.

Sau khi Bộ Công an có báo cáo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có kết luận, dự thảo luật quy định tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc công an tỉnh được thực hiện giám định tử thi và thương tích, giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Khi nào văn phòng giám định được giám định ADN?

Một điểm mới khác của luật sửa đổi, là mở rộng phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp.

Chính phủ cho hay, việc sửa luật lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương, chỉ đạo về huy động nguồn lực để xã hội hóa lĩnh vực giám định tư pháp.

Theo đó, phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp được mở rộng thêm ở một số lĩnh vực, chuyên ngành.

Riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân, luật quy định văn phòng giám định tư pháp chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính. Các cơ quan giám định công lập sẽ thực hiện trong tố tụng hình sự.

Tới đây, Chính phủ tiếp tục quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký, kiểm soát chất lượng hoạt động của văn phòng giám định tư pháp.

Quá trình xây dựng luật, một số ý kiến đề nghị mở rộng hơn nữa về phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp đối với các lĩnh vực như môi trường, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ...

Giải trình nội dung này, Chính phủ cho biết các lĩnh vực trên có phát sinh trưng cầu giám định, song nhu cầu chưa thực sự lớn, thường xuyên. Vì thế, trước mắt chưa cần mở rộng phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp.

Cán bộ công an, quân đội không được lập văn phòng giám định tư pháp Luật sửa đổi quy định, văn phòng giám định tư pháp không được thực hiện giám định tư pháp đối với các chuyên ngành ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân trong tố tụng hình sự, trừ trường hợp được người trưng cầu giám định tư pháp trưng cầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 3 điều 19 của luật này. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân không được thành lập văn phòng giám định tư pháp.



