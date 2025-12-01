Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bị đánh hội đồng, thương tích 13% vì mâu thuẫn va chạm giao thông

Trần Cường
Trần Cường
01/12/2025 08:30 GMT+7

Mâu thuẫn từ việc va chạm giao thông, 2 nam thanh niên đã đánh đối phương thương tích 13%. Công an Hà Nội đã tạm giữ một người, người còn lại đang bị truy tìm để triệu tập làm việc.

Sáng 1.12, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lưu Đức Khanh (30 tuổi, trú xã Hồng Phong, Ninh Bình) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Đánh hội đồng đối phương thương tích 13% sau va chạm giao thông - Ảnh 1.

Nghi phạm Lưu Đức Khanh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 24.11, Công an xã An Khánh (Hà Nội) nhận đơn trình báo của gia đình anh L.V.H (34 tuổi, trú xã An Khánh) về việc bị 2 nam thanh niên đánh tại khu vực Khu đô thị Geleximco An Khánh. Đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để xác minh.

Cảnh sát xác định Khanh và Đỗ Trọng Tuyến (31 tuổi, trú xã Chân Mộng, Phú Thọ) là 2 người đã đánh anh H. Sau khi xảy ra sự việc, Tuyến đã bỏ trốn.

Làm việc với cảnh sát, Khanh khai nhận nguyên nhân đánh anh H. xuất phát từ mâu thuẫn sau khi va chạm giao thông. Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H.

Kết quả giám định anh H. thương tích 13%. Công an Hà Nội đang truy tìm và triệu tập Tuyến để điều tra, xử lý theo quy định.

Đánh hội đồng đối phương thương tích 13% sau va chạm giao thông - Ảnh 2.

Camera ghi lại thời điểm anh H. bị đánh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ việc trước đó được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo nội dung đăng tải, anh H. đang đi bộ thì bị một thanh niên lao xe máy đến tông ngã ra vỉa hè. Thấy anh H. ngã, một thanh niên khác cầm gậy lao tới vụt, đá liên tiếp vào đầu và người.

Sau đó, cả 2 thanh niên tiếp tục dùng gậy, ghế nhựa đánh, đấm và đá vào vùng đầu, mặt anh H. Khi người dân can ngăn, 2 thanh niên mới chịu bỏ đi.

