Hà Nội yêu cầu tạm dừng đào đường 50 tuyến phố

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, khách mời, du khách…, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục đang thi công trên địa bàn.
Sở Xây dựng cũng yêu cầu phải hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị xong trước 15.1.
Từ 16 - 26.1, để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Sở Xây dựng quyết định tạm dừng thi công đào đường tại 50 tuyến phố (ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố đột xuất, công trình trọng điểm được UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng cấp phép) nằm ở 5 khu vực, gồm: Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3, các tuyến đường chính hướng tâm kết nối khu vực và các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Danh sách 50 tuyến phố:
|
STT
|
Khu vực
|
Tuyến đường
|
1
|
Vành đai 1
|
Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư
|
2
|
Vành đai 2
|
Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp
|
3
|
Vành đai 3
|
Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Liệt
|
4
|
Các tuyến đường trục chính hướng tâm, kết nối khu vực
|
(1) Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao
(2) Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ
(3) Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương
(4) Lê Văn Lương, Tố Hữu, Giảng Võ, Láng Hạ
(5) Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng
(6) Lê Duẩn, Trường Chinh, Giải Phóng
|
5
|
Các tuyến đường xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia
|
Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Cương Kiên, Phạm Hùng
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công an TP.Hà Nội, Thanh tra thành phố tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra xử lý chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công nếu có vi phạm.
