Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội yêu cầu tạm dừng đào đường 50 tuyến phố

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
09/01/2026 13:17 GMT+7

Từ 16 - 26.1, Hà Nội yêu cầu tạm dừng thi công đào đường ở 50 tuyến đường phố để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, khách mời, du khách…, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục đang thi công trên địa bàn.

Hà Nội tạm dừng thi công đường để phục vụ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Đường phố Hà Nội rực rỡ chào mừng năm mới và Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Sở Xây dựng cũng yêu cầu phải hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị xong trước 15.1.

Từ 16 - 26.1, để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Sở Xây dựng quyết định tạm dừng thi công đào đường tại 50 tuyến phố (ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố đột xuất, công trình trọng điểm được UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng cấp phép) nằm ở 5 khu vực, gồm: Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3, các tuyến đường chính hướng tâm kết nối khu vực và các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Danh sách 50 tuyến phố:

STT

Khu vực

Tuyến đường

1

Vành đai 1

Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư

2

Vành đai 2

Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp

3

Vành đai 3

Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Liệt

4

Các tuyến đường trục chính hướng tâm, kết nối khu vực

(1) Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao

(2) Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ

(3) Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương

(4) Lê Văn Lương, Tố Hữu, Giảng Võ, Láng Hạ

(5) Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng

(6) Lê Duẩn, Trường Chinh, Giải Phóng

5

Các tuyến đường xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia

Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Cương Kiên, Phạm Hùng

Cạnh đó, từ ngày 7.2 - 3.3 sẽ tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên địa bàn toàn thành phố vào dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công an TP.Hà Nội, Thanh tra thành phố tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra xử lý chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công nếu có vi phạm.

Tin liên quan

Bộ Công an: Xử lý nghiêm hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc về Đại hội XIV

Bộ Công an: Xử lý nghiêm hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc về Đại hội XIV

Chiều 8.1, tại họp báo Chính phủ, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về công tác đảm bảo an ninh cho Đại hội XIV của Đảng.

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội hà nội tạm dừng đào đường 50 tuyến phố Sở Xây dựng Hà Nội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận