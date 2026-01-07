Người hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư bị tuyên 6 tháng tù

Ngày 7.1, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại P.Bạch Mai) về tội gây rối trật tự công cộng. Vụ án từng gây xôn xao dư luận xã hội hồi tháng 8.2025.

Sau hơn nửa ngày xét xử, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Thành 6 tháng tù về tội danh nêu trên. Bị cáo còn phải bồi thường cho chị N.T.T. (28 tuổi, người bị hành hung) hơn 50 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Chí Thành bị tuyên 6 tháng tù ẢNH: HẢI NGUYỄN

Tấn công, chửi bới phụ nữ tại sảnh chung cư

Theo cáo buộc, khoảng 22 giờ ngày 4.8.2025, tại sân chơi sảnh chung cư trên địa bàn P.Bạch Mai (Hà Nội), vợ Thành và một phụ nữ sống tại đây nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị này đánh con Thành.

Vợ Thành yêu cầu người phụ nữ xin lỗi nhưng không được, nên gọi điện thoại báo chồng. Thành đi xuống sân thấy hai phụ nữ đang cãi nhau nên can ngăn.

Khi về nhà, Thành nghe vợ kể bị chửi và con bị nói xấu, nên bức xúc, muốn tìm kiếm người hàng xóm để nói chuyện.

Năm ngày sau, Thành thấy người phụ nữ đứng ở sảnh chung cư bèn đến yêu cầu xin lỗi nhưng đối phương không đồng ý và bỏ đi.

Tại khu vực cửa thang máy, "do bức xúc vì bị coi thường" và không được xin lỗi, Thành chạy theo tát và liên tiếp dùng chân đá, tay đấm đối phương.

Chưa dừng lại, trước mặt đông người, Thành chửi bới và đe dọa xâm hại tính mạng mẹ con nạn nhân bằng ngôn từ côn đồ.

Sự việc được camera an ninh ghi lại. Video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người chia sẻ, bình luận.

Thành bị bắt khẩn cấp ngay hôm sau, hiện đang bị tạm giam.

Người phụ nữ được xác định tỷ lệ thương tích 0%, điều trị 5 ngày tại bệnh viện. Chị yêu cầu Thành bồi thường viện phí 44 triệu đồng và bồi thường dân sự theo quy định pháp luật.

Đặng Chí Thành được dẫn giải đến tòa ẢNH: HẢI NGUYỄN

"Hành động xuất phát vì thương vợ, xót con"

Khai tại tòa, Đặng Chí Thành thuật lại nội dung cơ bản như đã nêu. Ở thời điểm gặp chị N.T.T và yêu cầu xin lỗi nhưng không được, Thành vung tay tát 2 cái vào má rồi tiếp tục lao vào đấm đối phương. Bị đánh, chị T. gọi người nhà xuống, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Thành cho rằng nguyên nhân sự việc là do "không làm chủ được bản thân". Bị cáo đã nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng. "Vợ bị cáo bị trầm cảm phải uống thuốc thời gian dài, nên bị cáo rất thương vợ", Thành kể.

Vẫn theo bị cáo, những lời nói đã thể hiện chỉ là "buột miệng chứ không có ý định giết hại ai". Đến nay bị cáo nhận thức được sai phạm.

Được triệu tập đến tòa, đại diện gia đình chị N.T.T không đồng tình với một số nội dung trong cáo trạng cũng như lời khai của Thành. Bởi hai bên không có xích mích gì, không có việc con của chị T. đánh con của Thành.

Trong lời sau cùng, Đặng Chí Thành cúi mặt, xin lỗi gia đình người phụ nữ cũng như cộng đồng mạng, bởi hành động của mình đã ảnh hưởng xấu đến nhiều người.

"Bị cáo hành động xuất phát vì thương vợ, xót con. Vợ bị cáo đang trong thai kỳ, điều trị trầm cảm. Bị cáo cúi đầu xin quý tòa và hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về đỡ đần gia đình", Thành phân trần.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.