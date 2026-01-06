Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố thanh niên say xỉn, hành hung tài xế, đập phá ô tô ở TP.HCM

Hoàng Huy
Hoàng Huy
06/01/2026 18:06 GMT+7

Bực tức vì bị yêu cầu trả phí vệ sinh xe do có người trong nhóm nôn ói, La Thiên Bảo lao vào hành hung tài xế, bẻ gãy gương chiếu hậu ô tô rồi bỏ đi. Công an TP.HCM đã khởi tố Bảo về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

TP.HCM: Khởi tố gã trai say xỉn, hành hung tài xế và đập phá xe công nghệ - Ảnh 1.

Bị can La Thiên Bảo bị khởi tố vì hành hung tài xế, đập phá ô tô

ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ việc, tối 13.12.2025, ông N.Q.L (38 tuổi, tài xế xe công nghệ) điều khiển ô tô chở nhóm 6 hành khách (trong đó có Bảo) đi từ đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp đến đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông (TP.HCM). Trên đường đi, một người trong nhóm khách do quá chén đã nôn ói ra xe.

Thấy phương tiện bị làm bẩn, ông L. đề nghị nhóm khách hỗ trợ chi phí vệ sinh. Tuy nhiên, nhóm khách không đồng ý, 2 bên đã xảy ra cự cãi. Khi đến giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, nhóm khách yêu cầu dừng xe xuống đi bộ. Dù một người trong nhóm đã thanh toán đủ tiền cước và phí rửa xe, nhưng mâu thuẫn vẫn chưa dừng lại.

Khi nhóm khách vừa rời đi một đoạn, tài xế L. mở cửa gọi Bảo quay lại để nói chuyện. Sẵn có men rượu trong người, Bảo không kiềm chế được cơn giận, lao tới túm áo tài xế giật rách, rồi đấm mạnh vào ngực ông L. trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.

Chưa dừng lại ở đó, gã thanh niên này còn dùng chân đá gãy 2 gương chiếu hậu của ô tô rồi thản nhiên bỏ đi.

Vụ việc sau đó được Công an phường Hạnh Thông xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển Phòng Cảnh sát hình sự xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo đã thừa nhận hành vi vi phạm hành hung tài xế, đập phá ô tô do mất kiểm soát sau khi sử dụng bia rượu. 

