Hành hung hàng xóm vì phản ánh ‘con nghịch’ lên nhóm cư dân: Tạm giữ nghi phạm

Chiều 11.1, Chỉ huy Công an P.Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú P.Từ Liêm) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 8.1, bà N.T.H (44 tuổi; trú tại chung cư CT5- ĐN2, P.Từ Liêm) đi làm về ngang qua cửa nhà bà Vân Anh thì bị bà Vân Anh xông ra chửi bới, túm tóc và đánh vào vùng đầu, mặt.

Camera an ninh ghi lại sự việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quá trình xảy ra sự việc, người nhà của bà Vân Anh ra can ngăn. Bà H. sau đó đi khám, điều trị tại bệnh viện.

Qua thăm khám, bà H. không phát hiện tổn thương. Bệnh viện chẩn đoán bà H. bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Bà H. yêu cầu công an khởi tố, xử lý bà Vân Anh theo quy định.

Công an P.Từ Liêm đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành giám định và xác định bà H. không có dấu vết thương tích, tỷ lệ thương tích là 0%.

Công an P.Từ Liêm xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do con trai bà Vân Anh đang học lớp 6 thường bấm chuông, đập cửa nhà hàng xóm và trêu chọc mọi người trong tòa nhà.

Trước tình trạng này, bà H. đã phản ánh lên nhóm chung của cư dân nên bà Vân Anh bức xúc, dẫn đến việc hành hung bà H.

Chỉ huy Công an P.Từ Liêm cho hay, dù bà H. không thương tích nặng nhưng vụ việc đã ảnh hưởng xấu đến dư luận và an ninh, trật tự trên địa bàn.