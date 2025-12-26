Hành hung, chửi bới phụ nữ ngay tại sảnh chung cư vì cho là 'bị coi thường'

Ngày 26.12, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại P.Bạch Mai) về tội gây rối trật tự công cộng, theo khoản 1 điều 318 bộ luật Hình sự.

Thành bị cáo buộc hành hung một phụ nữ tại sảnh chung cư, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, từng gây xôn xao dư luận xã hội hồi tháng 8 năm nay.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử thông báo bị cáo có 3 luật sư bào chữa song đều đang tham gia vụ án khác cùng ngày, do đó có đơn xin dời lịch xét xử sang hôm khác.

Được hỏi ý kiến, bị cáo Thành cũng mong muốn hoãn phiên tòa, chờ có luật sư bào chữa. Người phụ nữ bị Thành hành hung được triệu tập nhưng vắng mặt, ủy quyền cho người thân tham dự phiên xử. Vị đại diện mong muốn xét xử trong hôm nay, tuy vậy sẽ tuân theo quyết định của tòa.

Nêu quan điểm, đại diện viện kiểm đề nghị chấp nhận hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền lợi của bị cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định ấn định lại ngày xét xử vào sáng 7.1.

Vụ việc bị cáo Đặng Chí Thành hành hung người phụ nữ được camera an ninh ghi lại

ẢNH: CMH

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 4.8, tại sân chơi sảnh chung cư trên địa bàn P.Bạch Mai (Hà Nội), vợ Thành và một phụ nữ sống tại đây nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị này đánh con Thành.

Vợ Thành yêu cầu người phụ nữ xin lỗi nhưng không được, nên gọi điện thoại báo chồng. Thành đi xuống sân thấy hai phụ nữ đang cãi nhau nên can ngăn.

Khi về nhà, Thành nghe vợ kể bị chửi và con bị nói xấu, nên bức xúc, muốn tìm kiếm người hàng xóm để nói chuyện.

Năm ngày sau, Thành thấy người phụ nữ đứng ở sảnh chung cư bèn đến yêu cầu xin lỗi nhưng đối phương không đồng ý và bỏ đi.

Phiên tòa hoãn do luật sư của bị cáo có đề nghị ẢNH: PHÚC BÌNH

Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc tại khu vực cửa thang máy, "do bức xúc vì bị coi thường" và không được xin lỗi, Thành chạy theo tát và liên tiếp dùng chân đá, tay đấm đối phương.

Chưa dừng lại, trước mặt đông người, Thành chửi bới và đe dọa giết hai mẹ con nạn nhân bằng ngôn từ côn đồ.

Sự việc được camera an ninh ghi lại. Video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người chia sẻ, bình luận.

Thành bị bắt khẩn cấp ngay hôm sau, hiện đang bị tạm giam.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai chửi bới và đe dọa người phụ nữ do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của ai.

Viện kiểm sát xác định Thành phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không có tình tiết tăng nặng.

Người phụ nữ được xác định tỷ lệ thương tích 0%, điều trị 5 ngày tại bệnh viện. Chị yêu cầu Thành bồi thường viện phí 44 triệu đồng và bồi thường dân sự theo quy định pháp luật.