Học sinh lớp 12 bị hành hung giữa đường trước ngày thi

Ngày 19.12, Công an phường Thới An, TP.HCM đang xác minh làm rõ vụ nam học sinh lớp 12 bị hai người hành hung trên địa bàn.

Nam học sinh bị hai người tấn công trên đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh nam học sinh đang đi bộ trên đường thì bị hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy đến lao vào tấn công tới tấp. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân gần đó can ngăn.

Vụ việc xảy ra trên đường TA15, phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM. Người dân khu vực cho biết, nam học sinh bị thương tích vùng mặt, được bạn bè gọi điện báo người thân đưa về nhà. Sau khi hành hung, hai thanh niên lên xe máy rời đi.

Trong ngày 19.12, đại diện Trường THCS và THPT Lạc Hồng cơ sở 2 xác nhận nạn nhân trong clip lan truyền trên mạng xã hội chính là học sinh lớp 12 của trường.

Khu vực nam học sinh lớp 12 bị đánh ẢNH: TRẦN KHA

Theo nhà trường, vụ việc xảy ra vào tối 17.12, sau giờ đi học thêm về thì nam sinh bị hành hung. Hai người đánh là người bên ngoài. Ngày 18.12 do em bận đi thi học kỳ nên đến sáng 19.12, nhà trường mới mời nam sinh cùng gia đình lên làm rõ.

Bước đầu, nhà trường cho biết có thể xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nam sinh chỉ bị xây xát nhẹ, hiện sức khỏe đã ổn định. Nhà trường cũng đã cung cấp thông tin vụ việc cho công an để xử lý theo quy định.