Công an Hóc Môn truy tìm xe tải liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Ngày 2.12, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ tai nạn xảy tại ngã tư Trung Chánh (H.Hóc Môn giáp với Q.12) khiến 1 học sinh tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe có liên quan đã rời khỏi hiện trường.



Hiện trường nơi xảy ra va chạm, sau đó xe liên quan đã rời đi NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, chiều 21.10, tại ngã tư Trung Chánh (giao giữa QL22 - Nguyễn Ảnh Thủ, H.Hóc Môn giáp với Q.12) xảy ra vụ va chạm giao thông khiến một người chạy xe máy bị thương nặng.

Người chạy xe máy là anh Nguyễn Hoàng N. (17 tuổi - quê Hải Phòng, tạm trú Q.12) được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Chiếc xe liên quan đã rời khỏi hiện trường ngay sau tai nạn.

Nhận tin báo, Công an H.Hóc Môn có mặt phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

Trưa 2.12, phản ánh với PV Thanh Niên, người nhà anh N. cho biết, khi nhận tin N. gặp nạn, người nhà đã có mặt tại hiện trường. Người dân tại đây cho biết, hơn 16 giờ ngày 21.10, một xe tải đã va chạm với xe máy của N., sau đó xe tải liền rời khỏi hiện trường.

"Công an cũng đã trích xuất được camera, mời tôi lên làm việc. Tôi xem clip thì thấy xe tải tông trúng cháu. Nhưng họ thông báo hình ảnh trích xuất từ camera biển số xe liên quan quá mờ", bà Phương, mẹ ruột anh N., nói.

Vụ việc xảy ra hơn tháng nay nhưng người điều khiển phương tiện gây tai nạn cho con trai bà Phương tử vong, không đến gia đình thăm hỏi cũng như chưa đến công an trình diện, khiến gia đình rất bức xúc T.K

Cũng theo bà Phương, N. là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Thăng Long (Q.Gò Vấp). Vụ việc xảy ra hơn tháng nay nhưng người điều khiển phương tiện gây tai nạn cho con trai bà không đến gia đình thăm hỏi cũng như chưa đến công an trình diện, khiến gia đình rất bức xúc.

Gia đình bà Phương mong muốn công an xử lý nghiêm vụ việc này. Liên quan vụ tai nạn này, Công an H.Hóc Môn đang điều tra, truy tìm chiếc xe có liên quan cũng như tìm nhân chứng, biết thông tin về vụ tai nạn đến công an trình báo, phối hợp để xử lý.