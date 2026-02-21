Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe khách 43 chỗ chở 60 người bị CSGT xử phạt hơn 127 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
21/02/2026 18:02 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng xử phạt xe khách giường nằm tuyến Đắk Lắk - Hà Tĩnh chở 60 người trên xe 43 chỗ, vượt 17 khách so quy định.

Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã kịp thời dừng, xử lý một xe khách giường nằm chở quá số người quy định khi đang lưu thông qua địa bàn thành phố.

Xe khách 43 chỗ chở 60 người bị CSGT xử phạt hơn 127 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng kịp thời dừng kiểm tra đối với xe khách chở vượt quá số người quy định

ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 20.2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), Phòng CSGT tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của Cục CSGT về việc xe khách giường nằm BS 47B-016.xx (tuyến Đắk Lắk - Hà Tĩnh) chở quá số người, đang di chuyển trên đường, sắp đến quốc lộ 14B thuộc địa phận TP.Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo triển khai lực lượng xác minh, tổ chức chốt chặn. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, tổ công tác đã dừng được phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định xe khách có 43 chỗ nhưng chở đến 60 người, vượt 17 người so với số lượng được phép.

Xe khách 43 chỗ chở 60 người bị CSGT xử phạt hơn 127 triệu đồng - Ảnh 2.
Xe khách 43 chỗ chở 60 người bị CSGT xử phạt hơn 127 triệu đồng - Ảnh 3.
Xe khách 43 chỗ chở 60 người bị CSGT xử phạt hơn 127 triệu đồng - Ảnh 4.

Xe khách chở 60 người trên xe 43 chỗ, vượt 17 khách so quy định có thể bị phạt hơn 127 triệu đồng

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.Q.R (40 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “chở quá số người quy định được phép chở của xe ô tô khách”. Đồng thời, lập biên bản đối với hộ kinh doanh K.L do ông V.V.K (50 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) làm chủ về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức xử phạt đối với các hành vi trên có thể lên đến 127,5 triệu đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng, các cá nhân liên quan thừa nhận sai phạm, cam kết không tái diễn. Sau khi xử lý, CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ liên hệ phương tiện khác để các hành khách tiếp tục hành trình an toàn.

