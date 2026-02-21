Xuyên tết, CSGT Đà Nẵng xử lý 368 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 21.2 (mùng 5 tết), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, trong 6 ngày cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng chạp đến hết mùng 3 tết), lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.850 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT thuộc Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn tài xế trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: Đ.X

Theo thống kê, trong tổng số vi phạm có 368 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.155 trường hợp vi phạm tốc độ và nhiều hành vi khác như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ không đúng quy định… Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Các tổ công tác làm nhiệm vụ “xuyên tết, xuyên đêm” trên các tuyến đường ở TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho hay, dịp tết nhu cầu đi lại, du xuân, tham quan các điểm vui chơi, lễ hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, các tổ công tác đã duy trì lực lượng “xuyên tết, xuyên đêm”, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào thành phố, các điểm du lịch và lễ hội.

Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng trong những ngày cao điểm Tết Bính Ngọ ẢNH: Đ.X

"Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Đà Nẵng trong những ngày tết cơ bản được bảo đảm; không xảy ra ùn tắc giao thông phức tạp, các tuyến đường trọng điểm duy trì thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng thông tin.

Về tai nạn giao thông những ngày nghỉ tết (tính từ ngày 27 tháng chạp năm Ất Tỵ 2025 đến mùng 3 tháng giêng năm Bính Ngọ 2026), toàn thành phố xảy ra 4 vụ tai nạn trên đường bộ, làm 2 người tử vong, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm, số người tử vong tăng 2, số người bị thương giảm 10 người. Lực lượng CSGT thuộc Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn tài xế trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Nhờ kiểm tra, xử lý quyết liệt, giao thông TP.Đà Nẵng dịp tết cơ bản được bảo đảm an toàn, thông suốt

Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không chạy quá tốc độ, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.