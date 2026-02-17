CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đúng 10 giờ sáng mùng 1 tết (17.2), Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an Đỗ Thanh Bình phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc ra quân, đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Hoạt động này được duy trì nhiều năm qua, tuy nhiên đây là lần đầu Cục trưởng Cục CSGT triển khai đồng loạt trên toàn quốc ở cùng một thời điểm.

Đúng 10 giờ ngày mùng 1 tết, CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ẢNH: C.A

Tại Hà Nội, kế hoạch được triển khai ngay sau lệnh đến các đội, lực lượng bố trí tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm để đồng loạt kiểm tra, duy trì thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" cho xã hội.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội), cho biết ngay sau lệnh của cục trưởng, đơn vị đã triển khai 6 tổ công tác trên các tuyến đường phụ trách. Các tổ công tác sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp.

Đội CSGT số 6 của Công an Hà Nội đã triển khai 6 tổ công tác sau lệnh của cục trưởng ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Trong ít phút triển khai kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, có trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra và bỏ lại xe rời đi.

Vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,06 mg/l khí thở, ông P.L (50 tuổi, trú P.Cầu Giấy, Hà Nội) nhận lỗi và cho rằng đi chúc tết quãng đường ngắn nên chủ quan, vẫn dùng rượu bia "khai xuân" cùng người thân, sau đó tiếp tục lái xe máy di chuyển.

Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho hay, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra xuyên tết với tinh thần "không vùng cấm, không kiêng nể" với mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tạo thói quen cho người dân cũng như kiềm chế những vụ tai nạn giao thông do bia, rượu gây ra.

Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 1 (thuộc Cục CSGT) kiểm soát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ẢNH: ANH TUÂN

Theo thống kê của Cục CSGT, trong ngày 16.2, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A đã kiểm soát 8.586 phương tiện, phát hiện 1.227 trường hợp vi phạm. Trong số này, 197 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 416 trường hợp vi phạm tốc độ, 116 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường.