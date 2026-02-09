CSGT mật phục bắt xe ben chở đất chất 'cao như núi' phóng bạt mạng trên đường

Chở đất chất "cao như núi", phóng bạt mạng

Đầu năm 2026, người dân phản ánh tình trạng nhiều xe ben chở đất, cát chất "cao như núi", sau khi ra khỏi cổng phụ của Trường bắn Quốc gia khu vực 3, xã Bàu Lâm, TP.HCM (xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; gọi tắt là cổng phụ) phóng bạt mạt trên đường làm vật liệu rơi vãi, bụi bay mù mịt.

Xe chở đất chất cao hơn thùng xe ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo người dân, khu vực các xe ben chở đất ra ngoài là vườn tràm, đất trồng điều, cao su. Hàng ngày có xe cuốc túc trực múc đất lên cho các xe ben chở ra ngoài, qua cổng phụ của trường bắn.

Khi ra khỏi cổng trường bắn thì rẽ phải về hướng xã Xuân Đông (tỉnh Đồng Nai), có lúc đi thẳng ra đường 328, xã Bàu Lâm (TP.HCM) rồi rẽ phải đi qua cầu Trắng, hướng về xã Sông Ray (tỉnh Đồng Nai).

Sáng 3.2, nhóm PV ghi nhận xe ben biển kiểm soát 51C - 82... chở đất ra khỏi cổng phụ. Dù có bạt che phủ trên thùng xe, nhưng có thể nhìn thấy xe chở đất cao hơn thùng gần 50cm.

Vừa ra khỏi cổng này, tài xế điều khiển xe ben rẽ phải theo con đường đất về hướng cầu Băng Lăng, giáp ranh giữa xã Bàu Lâm và xã Xuân Đông (Đồng Nai). Khi qua địa phận xã Xuân Đông, dù đoạn đường này có nhiều khúc cua, nhưng tài xế xe ben vẫn phóng vun vút, đất rơi khắp đường mỗi khi qua cua…

Chiều ngày 4.2, nhóm PV tiếp tục ghi nhận, xe ben biển kiểm soát 60C - 50… chở đất cao hơn thùng xe, sau khi ra khỏi cổng phụ chạy theo con đường đất ra đường 328, xã Bàu Lâm.

Khi ra đến đường 328, tài xế xe ben rồ ga tăng tốc, chạy bạt mạng qua địa bàn xã Sông Ray. Đeo bám theo xe ben này suốt đoạn đường hơn 5 km, đến ngã tư Sông Ray, lái xe rẽ trái về đường 765 và đổ đất vào bãi vật liệu xây dựng của cửa hàng D.L, thuộc xã Sông Ray.

Tiếp đó, chiều ngày 5.2, nhóm PV ghi nhận xe ben biển kiểm soát 60C - 50… và 51C - 82... nhiều lần chở đất chất "cao như núi" ra khỏi cổng phụ, hướng ra đường 328 rồi rẽ phải đi xã Sông Ray.

Đội CSGT số 2 Công an TP.HCM dừng xe ben biển kiểm soát 51C - 82... kiểm tra ẢNH: NGUYỄN LONG

Lúc này, phát hiện có người lạ ghi hình, tài xế xe ben biển kiểm soát 51C - 82... chạy xe chậm lại quan sát.

Chưa được 5 phút, có người đàn ông chạy xe máy từ hướng xã Xuân Đông đến gần vị trí nhóm PV quan sát, rồi chạy ra đường 328 theo hướng của 2 xe ben.

Thách thức CSGT "xe đó, các anh cứ lấy đi"

Trong những ngày đi thực tế ghi nhận cũng như ghi hình các phương tiện chở đất chất "cao như núi" đi từ cổng phụ ra ngoài, nhóm PV Báo Thanh Niên phải liên tục hóa trang, tránh nhóm người cảnh giới, vì khi thấy có người lạ là xe ben ngừng chạy.

Trinh sát CSGT của Đội CSGT số 2 (bìa trái) làm việc với tài xế xe ben ẢNH: NGUYỄN LONG

Chưa kể đến việc những lần xe ben chở đất ra đường, nhóm người cảnh giới còn "canh chừng" lực lượng tuần tra của CSGT từ xa nên việc bắt giữ các phương tiện công khai còn khó khăn hơn nhiều lần.

Từ các hình ảnh và hướng di chuyển của các xe ben sau khi ra khỏi cổng phụ do nhóm PV Báo Thanh Niên cung cấp, các cán bộ Đội CSGT số 2 đã đến hiện trường trinh sát. Sau khi lên phương án bắt giữ các xe ben chở đất chất "cao như núi", Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chia thành 2 tổ để chốt chặn.

Sáng 6.2, để tránh sự phát hiện của nhóm người cảnh giới, lực lượng CSGT đi trên 2 xe ô tô biển số dân sự. Tổ 1 có 3 cán bộ CSGT chạy ô tô hướng đến cầu Bằng Lăng giáp ranh giữa xã Bàu Lâm và xã Xuân Đông. Tổ 2 với 3 cán bộ CSGT túc trực hướng đến cầu Trắng, giáp ranh giữa xã Bàu Lâm và xã Sông Ray.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ 1 của Đội CSGT số 2 phát hiện xe ben biển số 51C - 82... đi từ cổng phụ ra đường đất rẽ phải đi hướng cầu Bằng Lăng, liền ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

CSGT đo thùng xe ben ẢNH: NGUYỄN LONG

Tài xế N.V. H. (36 tuổi, ở xã Sông Ray) xuống xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan mà đòi... bỏ về nhà. Lực lượng CSGT yêu cầu lái xe phối hợp làm việc, nhưng người này nói: "Tôi về nhà lấy giấy tờ, xe đó các anh cứ lấy đi…".

Trước sự không chấp hành của tài xế, tổ CSGT còn lại chạy đến hỗ trợ, đồng thời thông báo Công an xã Bàu Lâm đến hiện trường phối hợp xử lý. Tại biên bản được lập sau đó, tài xế H. cho biết xe chở đất trong Trường bắn Quốc gia khu vực 3 ra. "Xe chở đất làm công trình trong trường bắn, tôi có xin anh em lái xe khác chở ra ngoài để về trồng rau", H. nói.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế tên H. không xuất trình các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất và phương tiện. H. cho biết hàng ngày chạy xe cho một người đàn ông ở gần cầu Bằng Lăng, không được giao các giấy tờ liên quan đến phương tiện, kể cả kiểm định.

Người này khai nhận sáng 6.2 đã điều khiển xe ben 51C - 82... chở đất khai thác trong vườn tràm của Trường bắn Quốc gia khu vực 3 chở ra khỏi cổng phụ đến bãi tập kết ở xã Xuân Đông. Khi chở chuyến thứ 2 thì bị CSGT bắt giữ. "Tất cả những lần chở đất này do chủ xe chỉ đạo", H. khai tiếp. Tiếp đó, tài xế H. cũng khai nhận vào ngày 5.2 cũng điều khiển xe ben biển số 51C - 82... vào vườn tràm chở 2 chuyến đất ra ngoài tập kết tại bãi đất ở xã Xuân Đông.

Kiểm tra ban đầu của Đội CSGT số 2, xe ben 51C - 82... dùng biển số giả. Xe ben này đã thay đổi máy nên không xác định được có số khung, số sườn. Thời điểm bắt giữ, xe này chở gần 40 tấn hàng.

Đại úy Phạm Xuân Trường, Đại đội trưởng Đại đội 3, người phụ trách quản lý cổng phụ cho biết: "Có hay tin lực lượng công an giữ xe ben chạy từ cổng phụ ra đường. Và xe ben này là một trong nhiều phương tiện đang làm công trình trong khu vực trường bắn". Đại úy Trường cho hay trong khu vực trường bắn có hoạt động khai thác cát để thi công đường bê tông nội bộ, đồng thời khẳng định: "Không có hoạt động khai thác đất. Đất các xe ben chở chỉ trong nội bộ từ chỗ thừa sang chỗ thiếu, không vận chuyển ra ngoài". Theo đại úy Trường, xe ben làm công trình mà chở đất ra ngoài cổng phụ là không đúng.







