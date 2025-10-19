CSGT TP.HCM truy vết thần tốc, hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe bị bắt

Lên mạng xã hội hẹn đua xe, bị bắt

Ngày 19.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, liên quan đến nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau "biểu diễn" xe máy lúc rạng sáng mà Báo Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 6 bị can để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các phương tiện của nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe bị tạm giữ ẢNH: XUÂN BÌNH

6 bị can gồm: Phạm Vũ Linh (18 tuổi), Trần Quốc Linh (20 tuổi), N.V.K (17 tuổi), Trần Tuấn Anh (19 tuổi) cùng ở phường Phú Mỹ, TP.HCM; Phạm Hoàng Khiêm (20 tuổi, ở phường Tân Khánh, TP.HCM) và T.C.Đ (17 tuổi, ở phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, tối 16.8, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT số 2 thuộc phòng CSGT Công an TP.HCM phát hiện nhóm thanh thiếu niên ở các tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (TP.HCM) lên các trang mạng xã hội hẹn tụ tập điều khiển xe máy đến xã Phước Hải (TP.HCM) để đua xe.

Đội CSGT số 2 đã phối hợp lực lượng chức năng, huy động 40 cán bộ, chiến sĩ đón lõng. Trên đường đi, nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách.

Khi nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đến đường ven biển xã Phước Hải, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức dùng phương tiện chốt chặn trong các đường hẻm và 2 đầu đường.

Nhóm thanh thiếu niên phát hiện lực lượng chức năng thì quay đầu xe bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tại chỗ 25 thanh thiếu niên cùng 20 xe máy đã được thay đổi đặc tính, hình dáng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 25 bị can, trong đó ra lệnh bắt tạm giam 17 người, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 4 thiếu niên để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Truy vết thần tốc trên mạng

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã truy vết thần tốc trên mạng xã hội, mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều thanh thiếu niên biểu diễn đua xe, chạy tốc độ cao, bốc đầu xe rồi quay clip đăng lên mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe bị bắt giam ẢNH: XUÂN BÌNH

Đơn cử, ngày 24.9, trên mạng xã hội Facebook với nickname "Đ.Đ.K" có đăng tải clip ghi lại việc nhóm người điều khiển xe máy đã đôn zên (độ lại máy) chạy với tốc độ cao, biểu diễn bốc đầu xe chạy bằng một bánh trên tỉnh lộ 44A thuộc ấp Hải Sơn, xã Long Hải, TP.HCM.

Dù clip này mới đăng được 10 phút thì chủ tài khoản đã khóa nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Đội CSGT số 2 vẫn quyết tâm truy vết những người liên quan để xử lý.

Qua điều tra xác minh, Đội CSGT số 2 đã tiến hành mời Đ.Đ.K (19 tuổi) và L.M.A (18 tuổi, cùng ở xã Long Hải, TP.HCM) lên trụ sở làm việc.

Tại đây, cả 2 nam thanh niên khai nhận vào tối 6.9 vừa qua, L.M.A điều khiển xe máy biển kiểm soát 72H1 - 290.xx và Đ.Đ.K điều khiển xe máy biển kiểm soát 72AL - 105.xx lưu thông cùng nhóm bạn trên tỉnh lộ 44A.

Khi lưu thông trên tỉnh lộ 44A, hướng từ ấp Hải Lâm đến Đèo Nước Ngọt (xã Long Hải), Đ.Đ.K ra hiệu so kè với L.M.A bằng hình thức nẹt pô, điều khiển xe với tốc độ cao, khoảng 100 km/giờ và bốc đầu xe chạy bằng 1 bánh.

Quá trình cả 2 nam thanh niên biểu diễn bốc đầu chạy tốc độ cao được một người đi chung sử dụng điện thoại di động quay hình lại.

Sau đó, Đ.Đ.K và L.M.A lấy clip về nhà ghép nhạc và đăng lên mạng xã hội Facebook qua tài khoản "Đ.Đ.K" vào ngày 24.9. Sau khi đoạn clip đăng được 10 phút thì Đ.Đ.K đã xóa vì sợ lực lượng công an phát hiện xử lý.

Trường hợp khác, ngày 16.10, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phát hiện trên mạng xã hội đăng tải clip một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng), phía sau chở một người khác biểu diễn bốc đầu xe.

Qua truy vết, ngay trong ngày, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã xác định chính T.N.Đ (23 tuổi, ở phường Tam Thắng) là người điều khiển xe máy trên và mời làm việc.

Làm việc với cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn, Đ. cho biết khoảng 22 giờ 30 ngày 14.10, đã điều khiển xe máy biển kiểm soát 72H1 - 43.xx trên đường Nguyễn An Ninh, phía sau chở người bạn có biểu diễn bốc đầu xe.

Đội CSGT Nam Sài Gòn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ. với hành vi điều khiển xe máy chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh; không có giấy phép lái xe.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đề nghị thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không tụ tập, cổ vũ, tham gia đua xe trái phép hoặc các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bậc cha mẹ cần quan tâm, quản lý con em trong độ tuổi vị thành niên, không để các em tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Người dân khi phát hiện các hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây rối hoặc vi phạm pháp luật khác, cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.



