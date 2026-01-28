Cục CSGT nêu những trường hợp biển số xe bẩn mà không bị xử phạt

Vừa qua, sự việc một tài xế bị xử phạt 23 triệu đồng vì biển số xe ô tô bị che lấp bởi bùn đất gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều người đặt ra thắc mắc trong trường hợp đang chạy xe trên cao tốc mà trời mưa, bùn bắn lên che biển số thì dừng lại lau sạch hay đi tiếp.

Nếu cố tình để biển số xe bẩn, hoặc biết biển bẩn mà không vệ sinh thì sẽ bị xử phạt ẢNH: MINH NHẬT

Theo Cục CSGT, quá trình tham gia giao thông trên đường sẽ xuất hiện các tình huống khách quan khiến biển số bị che mờ chữ số như: thời tiết (mưa), đường lầy lội hoặc tình huống bất lợi dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn… che phủ mờ chữ số.

Cục CSGT khẳng định các trường hợp kể trên, lái xe sẽ không bị xử phạt đối với hành vi "điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số" do đây là tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng.

Cạnh đó, đối với tình huống lái xe di chuyển liên tục hoặc đi trên cao tốc thì không buộc phải dừng đỗ ngay để làm sạch biển số (sau khi gặp điều kiện khách quan làm biển số bị che phủ chữ, số trên biển), CSGT cũng không xử phạt trong trường hợp này.

Tuy nhiên, khi dừng xe hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, Cục CSGT khuyến cáo lái xe cần làm sạch ngay biển số xe.

Cục CSGT khẳng định lực lượng chức năng sẽ xử phạt đối với các trường hợp để biển số bẩn lâu ngày, hoặc biết biển số bị che phủ nhưng khi dừng đỗ không lau sạch mà vẫn lái xe lưu thông. Như trường hợp tài xế ở Hà Nội vừa bị phạt 23 triệu đồng là do để biển số bị bùn che lấp lâu ngày mà không vệ sinh.

Theo Cục CSGT, khi bị dừng xe, tài xế gặp tình huống bất khả kháng có thể giải trình với CSGT. Lực lượng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình… trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cục CSGT cho hay, việc quy định về xử phạt hành vi để biển số bị che phủ hoặc dán che biển số… nhằm phòng tránh các đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng và hệ thống giám sát không nhận biết được biển số xe để thực hiện vi phạm giao thông hoặc thực hiện tội phạm trên đường.