Biển số xe bẩn, tài xế cần làm ngay việc này để tránh bị phạt 23 triệu

Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe đối với một tài xế ô tô về "lỗi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số".

Tường trình của tài xế cho thấy, 4 ngày trước, anh này điều khiển xe đi Thanh Hóa, do thời tiết mưa và đường bẩn nên xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau. Khi về đến Hà Nội, tài xế biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp, nhưng bận công việc nên chưa kịp rửa xe.

Tài xế ô tô bị phạt 23 triệu đồng vì để biển số xe bẩn trong nhiều ngày ẢNH: FB

Biển số bị bẩn do đang đi thì gặp trời mưa, liệu có bị phạt?

Theo dõi vụ việc, nhiều ý kiến trên các diễn đàn mạng xã hội lo lắng rằng, nếu đang di chuyển trên đường mà gặp trời mưa hoặc đường bẩn, khiến bùn đất bắn và che lấp biển số, liệu có bị phạt như trường hợp nêu trên.

Đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời.

Ngược lại, với những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng luật sư Kết nối, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, phân tích thêm, luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ quy định rõ một trong các hành vi bị nghiêm cấm là "điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gắn biển số xe không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gắn biển số xe không đúng vị trí; bẻ cong, che lấp biển số xe; làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe".

Về chế tài, Nghị định 168/2024 quy định mức phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng khi điều khiển xe ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Người vi phạm còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Các quy định nêu trên dù không nêu rõ lỗi của hành vi là cố ý hay vô ý, song vẫn có thể hiểu để linh hoạt áp dụng.

Trường hợp biển số bị bẩn do trời mưa hoặc đường xấu, nếu đang di chuyển mà bị CSGT dừng xe, có thể xem đây là "sự kiện bất khả kháng" nên không truy cứu, bởi "không thể vừa đi vừa lau biển số, hoặc đi một đoạn lại dừng lại lau".

Tuy nhiên, nếu tài xế biết biển số bị bẩn mà vẫn để nhiều ngày không vệ sinh, việc xử phạt là có căn cứ. "Anh có điều kiện để thực hiện nhưng đã cố tình không thực hiện trách nhiệm của mình (về việc đảm bảo biển số phải đúng, rõ theo quy định pháp luật), rõ ràng là vi phạm", ông Hùng nêu quan điểm.

Bài học kinh nghiệm cho mọi tài xế

Việc tài xế ô tô bị xử phạt với số tiền rất lớn vì để biển số bị bẩn nhiều ngày mà không rửa rõ ràng là bài học kinh nghiệm không chỉ với người vi phạm mà với mọi tài xế.

Theo luật sư Hùng, trường hợp đang đi trên đường mà gặp tình huống bất ngờ khiến biển số xe bị bẩn và lực lượng CSGT dừng xe, tài xế cần giải trình với lực lượng chức năng về thực tế của bản thân.

"Như Cục CSGT đã khẳng định, lực lượng sẽ không xử phạt với trường hợp biển số bị bẩn tạm thời. Do đó, nếu có căn cứ chứng minh cho việc này (vết bẩn mới hay cũ, điều kiện thời tiết, cung đường thực tế, trích xuất camera hành trình…), tài xế sẽ không bị xử phạt", ông Hùng nói.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, việc không xử phạt chỉ áp dụng với trường hợp tạm thời, chưa kịp làm sạch, còn nếu biết biển số bẩn nhiều ngày mà không khắc phục thì đương nhiên không được miễn trừ.

Vì thế, sau khi di chuyển tại các cung đường hoặc điều kiện thời tiết xấu, tài xế nên quan sát toàn bộ xe để phát hiện biển số xe có bị bẩn hay không. Nếu biển số bẩn, tài xế cần vệ sinh khu vực biển số trong thời gian sớm nhất có thể. Điều này giúp tài xế tránh rơi vào tình cảnh tương tự như vụ việc đã nêu.