Thanh lý xe cũ nát mà không giữ lại biển số, coi chừng rắc rối pháp lý

Anh Trọng (32 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết có một chiếc xe máy cũ, không còn sử dụng, nên muốn bán thanh lý (phế liệu). Trường hợp đã bán chiếc xe rồi, chủ vựa phế liệu lại bán cho người khác và xảy ra va chạm giao thông, anh có phải chịu trách nhiệm liên đới gì không?

Khi thanh lý xe cũ nát, chủ phương tiện phải giữ lại biển số xe, mang tới cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi biển số (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho hay đã chỉ đạo các đơn vị đăng ký xe trong cả nước tiến hành sạch, chuẩn hóa dữ liệu đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Theo quy định của pháp luật, chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) là người đứng tên trên giấy đăng ký xe và phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện của mình.

Do vậy, với xe đã cũ nát, không thể hoạt động được hoặc hết niên hạn hoạt động, khi bán hoặc thanh lý (phế liệu), chủ phương tiện phải giữ lại biển số xe, mang tới cơ quan đăng ký xe nơi thường trú hoặc đóng trụ sở để làm thủ tục thu hồi biển số.

Trường hợp đã bán, thanh lý xe cũ nát trước đây mà chưa thực hiện thu hồi biển số, chủ xe cần tới cơ quan đăng ký xe để khai báo về thông tin của xe.

C08 lưu ý, nếu để kẻ xấu lợi dụng biển số chưa thu hồi nhằm sử dụng phương tiện đó hoặc lắp lên các phương tiện khác hoạt động, chủ xe vẫn phải chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Chấp hành để tránh rắc rối

Phân tích thêm, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, viện dẫn quy định tại Thông tư số 79/2024 của Bộ Công an (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2025 và Thông tư số 51/2025).

Theo đó, khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe (viết gọn là chuyển quyền sở hữu xe), chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết người có thẩm quyền thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp chủ xe không đến làm thủ tục thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu được ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi.

Vẫn theo quy định tại thông tư này, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hư hỏng không sử dụng được, xe bị thải bỏ, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc công an cấp xã (không phụ thuộc trụ sở, nơi cư trú của chủ xe) để làm thủ tục thu hồi.

Tổ chức, cá nhân đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe khi chưa thực hiện thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với trường hợp phải thu hồi theo quy định.

"Như vậy, chủ xe cần chấp hành thực hiện thủ tục thu hồi biển số xe khi chuyển nhượng hoặc thải bỏ. Việc này không chỉ là trách nhiệm mà còn bảo vệ quyền lợi của chính chủ xe, tránh rơi vào các rắc rối pháp lý dù xe đã bán rồi", luật sư khuyến nghị.